中美兩國貿易代表終於重啟談判，今年五月份雙方短暫鬧翻，及後言歸於好，北京這一役算是贏了一招半式。



中國的談判策略一向是想用拖字訣，拖的原因有三：第一，美國總統特朗普不是一個有耐性的人，時長日久，他就未必想糾纏於此，愈往下談，條件應愈對中方有利；第二，中國承受經濟壓力的條件比美國強，山姆大叔可能比中方更早熬不住；第三，即使中國要開放市場，也是遲比早好，讓內地企業能有更多時間打穩基礎，面迎外國企業的競爭。



或許華盛頓很早便看破了北京的用心，所以在五月之前多次發出警告，說中美貿易談判不能無限期拖延，原本便是想逼迫中方在該月簽署協議。但中國一怒之下推翻了早前共識，再擺出一副不惜全面開打貿易戰的姿態。



其實，骨子裏雙方都不想把關係弄糟，但後來還是老美先示好，特朗普邀請中國國家主席習近平通電話，先伸出友誼之手，再在G20峰會面談後，美方局部放寬了對中資電訊設備商華為的制裁。而華府實際上更大的讓步，是不再為談判設期限，他們改而宣稱，談判的質素更重要，意思就是不會再在時間上催促中方。



中方是為爭取延長談判才於五月推翻協議的，如今美方不再在時限上施壓，以此觀之，今趟便算是北京勝了半籌。本欄老早說過，國際上的客觀形勢也不容許習近平過於遷就華府。特朗普上任後，美國與北韓之爭鬧了兩年，平壤並無屈服，反倒近日傳出消息，是美方考慮讓步，不再強迫對方全面棄核，只要將核彈數目凍結在現水準即可。而老美的另一對手伊朗也是擺出一副誓不低頭的模樣，在這種情況下，習大大就算想對華府多退一些，在顏面上也說不過去，所以貿易談判肯定還得糾纏一段時間，最後的協議起碼在字眼上會為中方保留更多顏面。