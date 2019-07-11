今日香港淪為一艘在怒海狂濤的無舵孤舟，只要一個急浪隨時滅頂，搞到如此地步，究竟孰令致之？「一國兩制」變形走樣，又孰令致之？要追究起來，特區政府和中央都有責任。老朽有此感慨，並非無因。且看《說苑》這則典故：齊侯問於晏子曰：「為政何患？」對曰：「患善惡之不分。」公曰：「何以察之？」對曰：「審擇左右，左右善，則百僚各獲其所宜而善惡分矣。」孔子聞之曰：「此言信矣。善進，則不善無由入矣。不善進，則善亦無由入矣。」



這段話並不高深，卻道盡為政者若然一開始就錯，則為政必冇好下場。林鄭執政，一開始不就是「患善惡之不分」嗎？連誰是敵人、誰是朋友也分不清，有眼無珠，咁又有乜辦法會揀到「左右善，百僚各獲其所宜」的管治班子？



本報一向敢於為民發聲，護正道從不畏縮，討公道更是百折不撓，凡敢來犯者，天涯海角必追究到底！呢，反中亂港永遠站在最前線的漢奸黎，回歸後一味搞事，既是佔中搞手之一，鼓吹年輕人上街勇武抗爭，而佢同埋另外三十八名搞手，至今近五年仍未檢控！漢奸黎宣淫販賤；涉黑金秘捐泛民政客，竟獲放生；刑恐本報記者證據確鑿，拖逾兩年都唔告……說漢奸黎背後不是有司法保護傘，真係搵鬼信！而律政司一再包庇，漢奸黎就更有恃無恐矣！



君不見漢奸黎禍港力度愈來愈烈，日前佢又赴美乞狗餅外，既見國務卿蓬佩奧，又獲副總統彭斯、共和黨參議員克魯茲接見，美國高官排着隊見漢奸黎，擺到明，漢奸黎「引洋清兵入關」，會有乜嘢好事做啊？據悉好大可能係要求華府修改《香港關係法》，從另一角度打擊「一國」！中國外交部強烈反對，又斥此等民族敗類和香港罪人「將永遠被釘在歷史的恥辱柱上」。可惜啊！無能政府連送佢入監獄洗廁所都畏首畏尾，乃種下今日有效施政之「壽終正寢」！