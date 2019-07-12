產評：社會動盪損經濟　內外交煎雪上霜

近期的反修訂《逃犯條例》演變成慘烈政治鬥爭，無日無之的民間衝突、十八區的遊行示威，令社會動盪不安，重挫香港旅遊零售、營商環境及商業信心，結合中美貿易戰對貿易物流和金融等行業的衝擊，內憂外患正威脅香港經濟命脈。倘港人再不醒覺，繼續虛耗元氣，恐陷入萬劫不復境地！



去年中美貿易戰開打，香港經濟增長(GDP)自去年末季開始已連續兩季放緩，在在反映貿易戰打擊內地經濟，拖累香港出口貿易和企業投資信心，及至今年五月初貿戰升級，港股連日大瀉，市值五月份便蒸發了三萬億元。



有謂福無重至，禍不單行！當外患難耐，誰知內憂又突然掩至。香港連場反修例示威衝突，餐飲業於父親節檔期銷情慘淡、灣仔展覽活動被迫腰斬、高鐵停售車票削班次，更有國家發出香港旅遊警示，促旅客避開「示威之都」，酒店預訂取消；尚未計及遊行路線沿途商戶生意大受影響，商務地產及零售市道皆當災，化妝品連鎖店抱怨生意難做，明言社會風波打擊次季銷售大跌逾一成。



再看港股，六月平均每日成交額按月跌逾一成，七月截至十日止再跌逾半成，反映企業盈利前景悲觀，投資者信心低迷。難怪香港最高學府三個月內兩度下調香港全年經濟預測。若下半年情況持續轉壞，香港經濟步向負增長甚至陷入全面衰退也絕非危言聳聽。



無可否認，香港之所以成為亞洲國際都會，除有賴法治、低稅率和自由市場之外，政治穩定也是重要因素。偏偏如今香港社會陷入激烈的鬥爭漩渦之中，營商環境急劇惡化。在外資眼中，香港作為亞洲業務中心的戰略地位已大打折扣，不是暫緩在香港的業務擴張，就是另擇總部選址，以規避政治風險。堪憂的是，社會鬥爭令香港的商業地位面臨重估，若然稍後國際評級機構下調香港信貸評級，也不令人意外。可是，這將令企業信貸成本上升，經營自必百上加斤，今年尾又是否能再一次年關難過年年過，打工仔又能否保住飯碗？



屋漏偏逢連夜雨，香港內外交煎，令經濟雪上加霜。所謂「危邦不入，亂邦不居」，良禽必然擇木而棲。持續的社會動盪，促使資金及人才都捨香江而去，香港當前猶如黃台之瓜，又何堪再摘！敗局如斯，豈不哀哉？



國際經貿競爭本是爭分奪秒，可如今香港卻家衰口不停，自討苦吃，致令百業折騰，雞犬不寧。長此下去，經濟實力此消彼長，競爭對手自可輕易亂而取之，最終中國這顆掌上明珠淪落成敗家兒，沉淪無盡頭！