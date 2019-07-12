功夫茶：教科書價年年加　基層開學嘆艱難

「過年苦，苦過年，年年苦過年年過」。以前窮人家最怕過年，皆因要為「年晚錢」四出張羅；諗唔到，家陣有小朋友升中嘅基層仲大鑊，最怕暑假過後嘅「開學日」，皆因要為開學日「買書錢」憂愁，怎一個苦字了得！



喂！大家咪以為功夫茶無病呻吟，正所謂一家唔知一家事，開學難，難開學，家家有本難唸的經！呢，日前中一派位公布，小朋友無論係咪派到心儀嘅中學，呢兩日都要到學校註冊。唔少家長因此大出血，事關註冊之後就要同埋仔女去書店買教科書，執吓一本，執吓兩本……阿太，盛惠三千個大洋！嘩，使唔使咁貴啊？中一咋！



嗱嗱嗱，千祈咪嫌貴，呢個係今年買齊一套中一新書嘅最低消費咋。有書局負責人就話嘞：阿太，唔貴㗎啦，平均加價百分之二至百分之五，家陣衣食住行樣樣加，教科書加幅同往年差唔多，主要係營運成本上升，加價都係無可奈何，更何況出版商要遵守教育局「五年不改版」規定，書局就要將新、舊版嘅書同時出售，變相增加儲存成本囉。一句到尾，書商加價有理，小市民怨幾多聲都係焗住要買，頂多嘆一句「亞崩劏羊」嘅咋。咁即係點啊？即係咩都冇得咩囉！



話時話，如果閣下嘅寶貝仔女分派到名校，教科書、補充作業有可能花費更巨。功夫茶暗忖，要唔輸在起跑線咯喎，點都要買多啲參考教材或字典啩！有家長就話花咗成四千三百幾蚊，都仲未買齊開學要用嘅書，如果連同夏季校服、運動服開支，睇怕冇五千銀都落唔到樓！功夫茶都不禁咋舌，嘩嘩嘩，如果多一條化骨龍，豈不是要成皮嘢先開到學？確實係「開學難，難開學」啊！



功夫茶𢱑晒頭，政府花九牛二虎之力搞十五年免費教育，無非都係想減輕家長負擔，造福下一代啫，偏偏對書商年年加價諸多藉口冇乜符弗，談何減輕家長負擔吖。講真，每年開學嗰筆書簿雜費，計計埋埋咁鬼乸脷，正一豉油仲貴過隻雞，你都咪話唔諷刺。



講開又講，家陣人口老化，年輕一代即使結咗婚都唔多願意生小朋友，阿哥，家陣你明點解喇，生個小朋友，唔單止累身家，更可能困一世啊！啲高官根本就不知民間疾苦，投入多多資源到頭來都幫唔到基層，林鄭嗰五十億元教育撥款，咁大舊錢到底使咗去邊呢？



鬼咩！高官子女唔係讀國際學校，就係飛去英美加等地留學，永遠高人一等，咁就難怪港府制訂本地教育政策冇厘搭霎，五時花六時變咯。總之，苦嘅係基層，官老爺點會感受得到吖！