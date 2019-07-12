神州觀察：黑心食品成網紅　道德淪喪無底線

食品安全是百姓最關心的問題，惟內地黑心食品屢禁不絕，且花樣百出，早前曾有糞水臭豆腐，如今更有糞坑上烹製「美味鳳爪」，舌尖上的中國毒毒不休，只有想不到，沒有做不到。



四川成都近日有市民舉報，當地一間專門製作鳳爪的黑心作坊不但臭味瀰漫，牆壁染上黑色髒污，食材隨意堆放在地上，還布滿蒼蠅，鳳爪清理和烹調都在廁所內操作。而做好的產品竟是送到有數萬粉絲的網紅店售賣，大批民眾每日排隊搶購。令人驚訝的是，該食品作坊不僅無牌無證，當執法人員上門取締時，老闆竟絲毫不覺有錯。由此可見，內地不少飲食商家根本就無所謂食品安全觀念，製售黑心食品都能如此理直氣壯。



事實上，類似的狀況在內地比比皆是，例如官媒日前就揭發，北京某知名連鎖奶茶店，店員手抓垃圾後徒手切水果、爛杧果攙用、臭香蕉直接榨汁、用隔夜茶；浙江也有網紅粥店用過期食材，被立案調查。無論是「糞坑鳳爪」還是「爛果奶茶」，反映的都是無良奸商喪心病狂，監管部門尸位素餐，這些有毒食品都是當局接獲舉報後被動查處，而不是主動發現主動查處。而且這些檢獲的問題食品只是冰山一角，更多的黑心食品每天從不同渠道流入餐桌，僅公安部近日公布的數據已令人觸目驚心：今年首五個月，全國公安部門共打擊逾四千五百宗危害食品安全案件，拘捕逾八千五百名疑犯，並搗破三千八百多個黑工廠、黑作坊及黑窩點。



內地危害食品安全案件頻發，黑心食品都成網紅，印證了內地監管和道德雙雙潰敗，表明社會和企業再無底線可守。不知道下一個有毒食品是甚麼，但它一定會出現，誰也不知道食品安全墮落的盡頭。



當今神州道德崩潰，官員徇私舞弊，商家見利忘義，甚麼商業道德、社會責任、人命安全，統統拋諸腦後。黑心食品氾濫成災，關鍵是人心出了問題，其中既有奸商的無惡不作，更有貪官的保駕護航。因此，欲治黑心食品，首先須從嚴懲奸商和貪官的「黑心」開始。



不可思議的是，這些年來，有關規管食品安全出台的條文愈來愈多，機構也愈來愈多，領導人講話也愈來愈嚴厲，但現實卻是黑心食品依然愈演愈烈。一個載人太空船都已上太空的國家，竟然遲遲治理不好食品安全問題，豈不是咄咄怪事？



其實黑心食品禁之不絕，除了當局監管不力，另一個原因在於犯罪成本低和問責不嚴。儘管食品安全法經過兩次修改，法律條款亦「嚴」入人心，但所有黑心食品，只要不出人命，涉事企業及涉案者幾乎都是輕微懲處；對失職官員，若無貪腐，更無人會被嚴懲。顯然，有法不依，執法不嚴，再嚴厲的法律也只是一紙空文。