正論：政治凌駕民生　區會淪為戰場

不到香港，不知文革還在搞。一場反修例政治風暴，港府兵敗如山倒，亂象更蔓延至民間，各區都見所謂的「連儂牆」，到處都見不同陣營爆發衝突，反對派甚至連區議會都不放過，民生議題被迫腰斬。關心香港命運的人無不憂心忡忡，香港究竟何去何從？



繼立法會遭受嚴重破壞，起碼十月才可復會後，區議會亦告淪陷，油尖旺及葵青區議會昨日召開大會，反對派政客乘機發難，要求區議會討論《逃犯條例》修訂、撤回修例及成立獨立調查委員會等，與原定的民生議題風馬牛不相及，被區議會主席拒絕後，隨即連同旁聽人士包圍起哄，叫囂指罵，堵塞出入口不讓建制派議員離開，場面極度混亂，會議被迫終止。



很明顯，反對派在區議會搗亂早有預謀，跟旁聽人士裏應外合，誓要將政治凌駕民生，將顏色革命帶進地區，將建制派議員鬥臭鬥垮。須知道，區議會主要處理區內民生問題，政治事件不是不能討論，但必須依程序按規矩，並要得到主席同意，反對派霸王硬上弓，擺出人多欺人少、誰大誰惡誰正確的姿態，黨同伐異，置民生福祉於不顧，簡直就是無法無天。



自佔領之亂後，香港由經濟城市變成政治之都、動亂之城，反對派為了不可告人的政治目的，不惜將政治凌駕一切，連法治都不守，已到了歇斯底里的地步。君不見，上至立法會下至區議會，全部被反對派騎劫，財委會四十多項民生和基建工程撥款動彈不得，主席陳健波建議以傳閱文件方‍式審議撥款，被反對派抵制拒絕；如今連區議會都不能幸免，無日安寧，多少社區設施受阻，多少民生議題被毀，無法估量。而且這僅是開始，幾可預料將有更多區議會有樣學樣，香港很快就不止區區有遊行，而是區區陷停擺。



當然，反對派及其幕後黑手是不會在乎這些的，他們將整個社會綁上戰車，將經濟民生當成籌碼，將青少年當成炮灰，目的就是要搞死香港。總指揮壹傳媒黎智英更是趾高氣揚地跑到美國「領賞」，獲白宮高官高規格接待，挾洋自重，儼然以香港影子特首自居。如果說反修例風暴還有那麼一點兒正面意義，那就是有如照妖鏡，令所有牛鬼蛇神無所遁形。



慶父不死，魯難未已。黎智英是香港一切亂象之源，既勾結外部勢力指揮策劃佔中，又掀起反修例惡浪，恐嚇東方報業記者案更是鐵證如山，條條都是大罪重罪，將香港攪得周天寒徹。外交部駐港特派員公署嚴詞痛斥黎智英「搖尾乞憐」、「民族敗類」；內地官媒點名批評黎智英是「賣港漢奸」，語氣不可謂不重，態度不可謂不強硬。



然而，沒有實力的憤怒毫無意義。眼下的港府潰不成軍，只能跪地求饒，根本無法收拾殘局，香港是重回正軌，還是永遠萬劫不復，視乎中央能否端正主人家的態度。「賣港漢奸」最終落得甚麼下場，所有愛國愛港的人拭目以待。