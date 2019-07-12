世界視線：極右派獻金風波　俄藉機反攻歐盟

一段爆炸性錄音震撼意大利政壇，副總理薩爾維尼的心腹助手被揭與五名男子秘密談判，涉嫌收受俄羅斯石油企業數千萬美元政治獻金，資助聯盟黨競逐歐洲議會選舉。事有湊巧，去年十月的當天，薩氏正身處莫斯科，可謂水洗也不清。對於通俄醜聞，他實行死撐到底，強調自己從未拿過俄羅斯一個仙，更對爆料傳媒提出訴訟。



按照選舉結果，聯盟黨大獲全勝，薩爾維尼如日中天，大有獨領全歐右派反撲保守陣營之勢。然而，與俄羅斯過從甚密，一直是歐洲各大政黨的死穴。奧地利帥哥總理庫爾茨五月遭罷免，也是因為有錄影片段流出，揭發他的盟友與俄國金髮美女商人政治分贓。不過有一點要注意，醜聞發生後，庫爾茨陣營在國內的歐洲議會得票仍然雄踞三成以上，反映選民沒有因為通俄醜聞而投下不信任一票，保守派議員最擅長打的通俄牌似乎已經失靈。



另一個巧合，是俄羅斯總統普京於七月四日訪問羅馬，一度與薩爾維尼同場，後者曾經公開批評歐盟對俄方的制裁是經濟、社會以及文化上的愚蠢。若將時間線串起來，就予人「受人錢財，替人消災」的觀感。報道稱之為「以石油交易之名，行破壞自由民主國家之實，塑造一個與莫斯科一致的新民族主義歐洲」。



歐盟現時的政策正正反對民族主義，透過輸入移民的大熔爐政策，以達成世界大同的普世價值，但物極必反，在孤立主義、民族主義崛起下，民眾紛紛轉投極右政黨，期盼政客可以替他們守護國族尊嚴，抵擋歐盟的統一計劃。歐洲瀕臨分裂，普京覷準軟肋，押注民族主義的意識形態，希望藉此壓抑歐盟的擴張，結果遭受制裁報復。而意大利，則成了俄羅斯突破制裁的缺口。



故此，今次風波具有標向意義。倘若薩爾維尼能穩住不倒，沒有發生奧地利般的「政變」，保守派就會再次削弱通俄牌的攻擊力，證明相比起俄國，歐盟的歐洲一體化政策才是更大的邪惡，變相認可了普京繼續對歐洲「插手干預」。黑材料的失敗，等同歐盟的失敗。