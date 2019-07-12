這幾天有兩條國際新聞頗有意義。



一條是美國副總統彭斯、國務卿蓬佩奧分別接見黎智英。



另一條是英國《金融時報》報道，美國駐港總領事唐偉康的離任演講本是繼續批評中國在香港的政策，但最後為美國國務卿辦公室制止，使演講內容大為修改，並且不作紀錄（off-record），意即不會公開代表美國政府的立場。



第一條顯然是黎智英往美國領功，大受褒獎。兩場幾十萬人的示威，兩場暴動，把北京政府在港政策的弱點全然暴露出來，也打掉特區政府的管治威信。「顏色革命」並未完成，但台灣的太陽花革命模式卻完全成功，比台灣原型更勝。黎智英作為美國輿論在香港的策動者和以往對反對派政治捐獻的主要來源，也在今次事件中「居功厥偉」，自然是值得美國政府嘉獎。可能他也是美國人，他的功勳便實至名歸。



不過，這樣在今次事件還未完全結束之時公開會面，一是美國政府不怕被世界看到對香港的政治介入；二是某種程度是慶祝勝利，公然向中國政府示威挑戰：「看你奈我如何！」



美國國務卿蓬佩奧，軍人出身，美國極右茶黨成員，出任國務卿前為中央情報局局長，應該是在美國政府裏主管外交與情報的最高級官員。會見黎智英時，副總統彭斯是代表總統特朗普，蓬佩奧則是直接主持在香港政治介入的最高官員。



美國這樣公開會見黎智英，並在國際媒體（但香港親美媒體卻掩飾）宣揚，除了向外宣布美國在香港全勝外，同時也表示，美國將會一直介入香港，不怕中國政府的反對；這亦昭示中國政府在香港問題上的無能，美國在國際層面落中國的面子和尊嚴。



至於抑制唐偉康的演講，主要是蓬佩奧的計算。由他的辦公室直接下令，更顯示出對港政策是蓬佩奧直接掌控，屬大政策的布局，收放自如，不會像香港政客那樣，意氣用事，全無策略。這是策動者的智慧與被策動者的反智無知的差別，由此可以看到美國在港計謀之深。



這兩條新聞從側面暴露美國在港的深入干預，且不是局限於香港一地，而是美國對華大戰略的組成部分。由美國政府主要官員國務卿直接主持，政治側重極大。相對於特區政府、中聯辦、港澳辦的政府資源與政策力量，相差極大。而且美國是主動和長期布局，香港與北京卻是不知不覺，被動消極，頭痛醫頭，腳痛醫腳，臨急抱佛腳。假若這樣的相比準備不改變，中央政府在香港難以有作為，會繼續被美國予取予求。