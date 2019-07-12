在今次反修例風波和連串暴亂中，發揮了重大作用的，是反中亂港集團組織的赴美加、歐洲漢奸團。他們已不是以往般的「唱衰香港」，乞求外國勢力干預香港事務，在「聽證會」、「座談會」等場合「作證」他們這些人受到了多麼大的打壓，而是直截了當的為煽惑動員一場大的風波及動亂，和老美周密策劃、匯報情況、請求指示，由老美政府和議會的頭面人物「高規格會見」，大做輿論宣傳，給予香港的反中亂港勢力、洋奴漢奸、港英餘孽以極大的鼓舞。有了老美和西方的「鼎力相助」、「親自領導」，何愁大事不成！何懼北京敢動他們一根汗毛！於是他們抱着前所未有的信心和猖狂投入戰鬥。



果然，北京和香江府衙不堪一擊，林鄭立刻跪低投降。於是他們歡欣鼓舞，氣燄更盛，漢奸總頭目商人黎智英，更是迫不及待的跳出來，顯示他的「政治能量」和「功績非凡」，經過這一段的呼風喚雨、精心組織、連連獲勝，正是先鋒開路，兄弟執鞭，主將要登場了，而且其「閃亮登場」，務必要盡顯漢奸巨頭的妖采。



山姆大叔也覺時機成熟，應給黎智英這樣的場面和待遇。於是，副總統彭斯、國務卿蓬佩奧和他緊緊握手，深情相望，然後關起門來密商。事後黎智英的「私人助理」、美國人Mark Simon煞有介事的聲稱，他們就目前香港局勢、人權，以及宏觀的中國和台灣問題進行了建設性討論。黎智英感謝美國政府關注人權，並鼓勵國際社會繼續關注香港及中國政府所作過的承諾。



老美國務院發言人指蓬佩奧和黎智英討論了香港《逃犯條例》修訂的相關發展，以及香港在「一國兩制」框架下的自治地位。看看這個架勢和談話內容，老美對港「顏色革命」似乎已經成功。黎智英儼然已是老美在香港的政治代理人、「漢奸政府」一把手，那個早在十幾年前就高叫「我就是要當漢奸、日日當漢奸」的李柱銘，那個最先向彭斯大拋媚眼、獻計獻策的陳方安生，統統瞠乎其後。不過，照片所見，黎智英在得此殊榮時，一臉嚴肅深沉，好像很任重道遠、不敢稍懈的樣子。