十年樹木，百年樹人，教育對一個社會的重要性不言而喻。香港之所以鬧到如此地步，部分年輕人之所以愈來愈偏激，歸根究柢就是因為教育出了問題。有位京官曾經慨嘆，港澳青年教育是「短板」，短期要取得明顯成效不容易，「過去欠的債很大」，中小學至大學這個教育陣地「培養的年輕人對國家漸行漸遠」。



事實上，英國管治香港一百五十多年，殖民教育早已植根社會，各個領域都留下深深烙印。這是歷史遺留的問題，奇就奇在回歸後非但沒有清除殖民遺毒，反而全盤照收，甚至比回歸前猶有過之。過去香港處於殖民統治，多數港人依然懷有國家民族觀念，反觀現在的年輕人不僅毫無國家民族觀念，而且充滿敵視和仇恨。這到底是何原因？年輕人的仇恨從何而來？顯而易見，這是殖民教育留下的禍根，是反對派洗腦的結果。



反對派將國民教育抹黑為「洗腦教育」，正是典型的賊喊捉賊。香港大部分教師過去接受殖民教育洗腦，現在反過來向學生洗腦，年年如是，代代相傳，年輕人怎麼可能有國家民族觀念？又怎麼可能不漸行漸遠？加上通識教育不倫不類，儼然成為反對派灌輸反共反中思想的平台，學生長期受到荼毒，不偏激才怪。



黃鐘毀棄，瓦釜雷鳴。反中亂港勢力深入校園，混淆黑白，不僅影響年輕一代心靈，更導致整個社會習非成是。許多人根本不了解中國近代史和現狀，也不願去了解，只是聽信反對派及反中亂港傳媒的妖魔化宣傳，把內地想像得非常可怕，彷彿只有文革和六四事件，至於這些年內地取得的進步和成就則隻字不提。久而久之，這些人漸漸失去獨立思考能力，很容易受到蠱惑，人云亦云。每當發生政治騷亂和管治危機，港府總是強調要正視青年問題，加強青年工作，可惜說易行難，如果不從反對派手中奪回教育主導權，一切都將淪為空談。