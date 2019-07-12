最近香港的示威衝擊又有新變招，有一群人在街頭街角的牆上貼字條，有些是一些反中亂港同道中人宣揚的訊息，亦有些是警員的個人資料及私隱，這情況愈來愈猖獗，在天橋底或者一些公眾地方的外牆都貼滿了字條，不但嚴重破壞市容，亦令香港混亂的氣氛更加惡化。而且他們是有組織進行這種貼街招活動，一旦這些街頭字條被撕，他們立即貼回去，而且旁邊會放有文具、便條貼方便即時補充。若有人看不過眼，當場撕下字條的話，便會發生衝突。



前晚油塘港鐵站有群眾不滿意這些示威活動擴散到該區，與這些貼街招的年輕人對峙，互相推撞，貼牆人士立即在網上召兵增援，大批青年趕到，情況更加混亂，警方出動甚至要舉起紅旗示警，險些爆出大型毆鬥。又例如牛頭角一座橋底的牆上亦是貼滿這些字條，一名中年男子拳打在場青年，令青年倒地，亦要警方到場調查，隨時演變成命案。



假若此風不遏制，後果不堪設想，尤其是當中有人張貼警員個人私隱及資料，等於集體欺凌，亦會令人身安全受到威脅，變相是恐嚇不要執法。大埔出動近百名防暴裝備警察去拆除字條，議員批評過分勞師動眾。或許行動有點小題大做，但若不是情況失控，警方又怎會變驚弓之鳥，如臨大敵呢？



香港瀰漫一片末日氣氛，每個周末，不同地區都搞遊行示威，擾亂民生，破壞社會秩序。這一切全部都是有組織、有陰謀，當中不少牽涉違法行為，令人不禁慨嘆香港現在還有法治嗎？特區還有政府管治嗎？年輕人愈來愈放肆，幹着和「大耳窿」貼街招追債一模一樣的勾當，還以為理所當然，大義凜然。姑息縱容無異是幫兇，禍起貼牆，此風不可長，政府一定要立即出招制止，家長及社會人士亦要發聲表示不認同，莫讓少數人的聲音蓋過沉默的大多數。