違法必究是最基本的法治精神，至於是罪無可恕，情有可原；抑或是情有可原，罪無可恕，應由法庭定奪。現在一些大學生、大律師刻意顛倒是非，混淆視聽，示威者暴力襲警及衝擊破壞後，一味發爛渣逼迫港府釋放被捕人士，不准起訴，否則又是威脅上街，又是堵路抗爭，簡直就是無恥。這些人還好意思以維護法治和正義自居，香港法治崩潰，他們根本就是罪魁禍首。



更有甚者，譚文豪、張超雄、黃之鋒、羅冠聰、胡志偉、鄺俊宇等反對派政客，幾乎每次暴力衝擊圍堵都見到他們的身影，或帶頭挑釁警察，或在人群內指指點點，說他們無份指揮，三歲細路也不信。



最不堪的是，本身是大狀的楊岳橋歪理連篇，明知示威者行為違法也不開聲譴責，反而聲稱特赦示威者不等於破壞法治，應該「先政治後法律」，暫緩對示威者的搜捕行動云云，法律在他口中，成了任意搓圓撳扁的橡皮膠。若人們犯了法都不用受罰，法律還有何存在價值？若法律沒有存在價值，狀棍們還如何混飯食？楊岳橋為了不可告人的政治目的，指黑為白，歪曲事實，連法律界中人都恥與為伍，批評為「法律人的悲哀」，足證其操守大有問題。



大律師公會列明，所有執業大律師的專業操守均受「行為守則」（Bar Code）嚴格規管，若大律師涉及專業行為失當，大律師公會有權執行紀律處分，包括罰款、暫時吊銷執業資格，嚴重違規者可被除牌。由此觀之，楊岳橋是否應該被釘牌？



說來可悲，香港充斥異端邪說，百年法治基業隨時壽終正寢。值此生死存亡之際，建制派理應團結一致，奮起抗敵，但事實卻是民建聯縮得就縮，自由黨田北俊之流籠裏雞作反。連建制派都不敢作聲，甚至掉轉槍頭，香港進入黑白顛倒、習非成是的時代，香港人除了移民，就只有等死了。