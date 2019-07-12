老子《道德經》說：「將欲取之，必固與之。」這是大智慧，跟凡夫俗子的心思不同，意思是你如要爭取一樣東西，反倒應先給予對方。



香港人想爭取「港人治港」，想得到更大自由度，你以為就應在涉及中港關係的問題上，跟北京錙銖必較、寸步不讓嗎？我告訴你，這就叫愚者之見，此舉只會為香港的民主發展種下禍根。



民主從來不是無條件賜予的，只適合賜給平和、理性的人。共產黨不一定就排拒選舉，不少人納罕，前國家主席胡錦濤卸任後，在眾多繼任人中，何以習近平能脫穎而出？據說正是因為他在內部投票中，得到的支持度遙遙領先，可見北京不是完全否定民主，只是要看開放到甚麼程度而已。



愈理性的社會就愈適合開放政權，可惜回歸祖國二十多年來，香港人普遍沒能展現出理性的一面，容易頭腦發熱、上綱上線，對中央經常表現出一副不尊重、不信任、不妥協的態度，即使阿爺本想賜予民主，也不敢輕易放手予港人。



大部分先進地區都有訂立國家安全法，二○○三年香港也嘗試訂立，反對派卻煽動五十萬人上街示威，結果立法工作被迫擱置。此外，香港與馬來西亞、菲律賓這類法治尚未健全的國家尚且簽有逃犯引渡協議，偏偏內地卻不能從香港引渡犯人，今年特區政府嘗試修例，卻引來號稱先後有三百多萬人次上街抗議，修例工作惟有作罷。



香港竟成了一個不問情由、逢中必反的地方，很多人傻不楞登，指着洶湧的示威人潮高呼「香港人贏了」，實際上卻是輸得慘烈，完全輸掉了中港之間的互信基礎。



想爭取中央信任港人，進一步開放民主選舉，你必先給予對方信任，這就是老子所說「取」跟「與」的微妙關係。可惜聖人已然遠逝，只剩下大批愚人，在死胡同中亂撞亂竄。