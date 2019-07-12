有道是「牆倒眾人推」，喺林鄭月娥宣布修例壽終正寢後，「搞事四人幫」就高調出嚟攪局。繼漢奸黎日前赴美，同美國國務卿蓬佩奧就修例等議題會面後，有「民主阿婆」之稱嘅前政務司司長陳方安生又耐不住寂寞，不在其位仍要「謀其政」，撲出嚟唯恐市民唔知佢係港英時代嘅舊電池，又在大氣電波話要眾籌一百萬元，就修例一事撰寫民情報告喎！



「民主阿婆」話報告將會探討修例爭議、市民對港府處理手法嘅意見同埋民間訴求，有關報告仲會提交各國駐港領事館添！主其事者為剛脫離港大而另起爐灶嘅香港民意研究所，研究所主席兼行政總裁鍾庭耀曾經話要眾籌六百萬元作經費，之但係幾個月下來，被指只籌得幾萬銀。家陣得「民主阿婆」搵佢做報告，直情係有了救命草！



老朽唔使水晶球在手，都估到份報告唔慌會提意見，教政府如何修補社會撕裂、怎樣聚焦香港經濟，肯定又係劍指特區政府施政無能、林鄭一意孤行不聽民意令青年絕望，諸如此類，總之目的就係要唱衰香港！不過，「唱衰香港」都要睇身份，「民主阿婆」家陣仲攞緊政府長俸，食君之祿不但未能擔君之憂，仲要扮有正能量，對特區政府的管治指指點點，又飛來撲去周圍唱衰香港、告洋狀，簡直不要臉及無恥！



漢奸黎做漢奸就吸睛惹火得多，內地官媒一再發表評論文章直斥其挾洋自重、勾結外國勢力，「將嚴重損害香港的繁榮」，並形容這是賣港行為！事實上，漢奸黎反中亂港永遠站在第一線，旗下爛果報煽動仇中反共，鼓舞年輕人衝擊政府，唯恐天下不亂，可是特區政府一味龜縮，恐洋懼外，司法更充當其保護傘，漢奸黎的反中亂港言行愈發無底線，早前更囂張到大字標題要「送王志民入赤柱」，狂妄成咁，同造反、政變有乜分別？中央若只是口斥而未能嚴打，刑不當罪，養狗咬心口，不祥之兆，莫此為甚！