七月一日，香港部分示威者以極端方式衝擊立法會大樓，大肆毀壞樓內設施的行為令人髮指。當香港社會希望停止爭議，盡力修復療傷的時候，彭定康卻挑撥離間、顛倒黑白，將暴力衝擊及和平示威混為一談，反過來中傷譴責暴力的正義之士，找來種種藉口為暴力開脫，這是對香港法治的踐踏，完全喪失了是非標準和道德良知。



針對彭定康的謬論，中國外交部駐港特派員公署嚴詞批駁，並且要求彭定康尊重事實、擺正位置，停止其欺世的謊言和荒唐表演。公署質疑，當年作為港督的彭定康，自己也沒有經過民主選舉產生；作為港英政府的末代港督，他非但不反省自己統治香港時期的不民主、不自由，反而批評回歸後香港缺乏民主與自由，還以香港的人權與自由「守護者」自居，是何等的無恥與荒唐？



香港已經回歸二十二年，但是彭定康還沉迷在殖民地時代的好夢中，不願醒來。多年來，他往往以「末代港督」的頭銜，不停對香港事務指指點點，不顧一切地詆毀中國和香港，行為可鄙而其心可誅。本港有少數人亦因為彭定康以及反對派的鼓動，加入到「逢中必反」的行列，甚至陷入「港獨」的泥淖，彭定康及反對派的煽風點火難辭其咎。



事實上，英國人管治香港一百五十多年，卻未曾給予港人民主，那麼彭定康又有甚麼資格來評價香港的民主和管治？彭定康自己也是被英國選民拋棄，才被英國政府派來香港，他哪有資格再對本港說三道四。香港回歸以來，一直按照《基本法》辦事，彭定康無權、也不應再干預香港事務。



香港是開放包容的城市，彭定康回來食蛋撻、飲涼茶是無任歡迎；但是，他若唯恐天下不亂，一再嘗試挑撥中央和港人的關係，那只會令港人對其反感，不會得到市民支持。