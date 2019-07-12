解放軍近期進行了一波年中將領調整以及軍銜晉升，延續了各軍兵種跨界流動的特點。其中，空軍將領得到廣泛重用，頻頻調任其他軍種要職，折射了空軍在當前軍隊整體發展建設中的強勢地位。



解放軍長期以來延續「大陸軍」體制，在整體規模和人事布局各方面，陸軍都處於絕對主導的地位。原有的解放軍四總部和七大軍區，幾乎是陸軍壟斷，海軍、空軍屬於輔助角色。中共十八大後的軍改，打破了這一體制，並明確提出優先發展海軍、空軍、火箭軍、戰略支援部隊等新質作戰力量，裁軍也主要拿陸軍開刀。這種變革也體現在高層將領的布局上，其他軍種獲得了更多機會。以軍委領導層為例，兩位副主席和四位委員，共六位現役將領，火箭軍兩人，海軍、空軍各佔一席，陸軍只剩兩人，僅佔三分之一，這一比例是歷史新低。



與此同時，「踩過界」的軍種互調成為常態。近期調整中，戰略支援部隊司令員高津調任軍委後勤部部長，中部戰區副司令員兼參謀長李鳳彪接掌戰略支援部隊。武警政委朱生嶺調任中部戰區政委，軍委裝備部政委安兆慶繼任武警政委。這種跨界安排，可謂「一箭雙雕」，一來提高流動性，防範出現將領深耕割據，培植勢力範圍；再者打破壁壘，適應了多軍兵種協同作戰、聯合指揮的發展趨勢。



值得關注的是，李鳳彪、安兆慶均為空軍將領。此番履新同時刷新兩項紀錄，李鳳彪成為第一位執掌其他軍種的空軍將領，安兆慶則成為第一位擔任武警主官的空軍將領。李鳳彪曾任空軍空降兵軍長，而繼任該軍軍長的劉發慶，同樣在去年轉崗，調升陸軍副司令員。



而在近日海軍五位新晉中將之中，有兩位來自空軍。海軍政治工作部主任王征，此前任濟南軍區空軍善後辦政委；東部戰區副政委兼東海艦隊政委劉青松，此前任空軍政治工作部副主任。而新晉空軍中將、南部戰區空軍司令員周利，軍改之後曾任河南省軍區司令員，是歷史上第一位執掌省軍區的非陸軍將領。



總體而言，雖然其他軍種也有跨界轉行的將領，但無論數量還是崗位含金量，空軍都領先一籌，這當中有多種原因。



隨着軍兵種融合發展，現代戰爭對高機動化的需求愈來愈高，而空軍在這方面有難以取代的巨大優勢。因此，這幾年，各軍種都將空中力量作為發展重點。陸軍擴充陸軍航空兵，新組建空中突擊旅，打造「飛行陸軍」；海軍方面，海軍航空兵、海軍陸戰隊等兵種，航空母艦、兩棲攻擊艦等主力巨艦，都深度依賴空中力量。武警將快速機動列作發展重點，組建兩個機動總隊和多支直升機部隊。空軍將領的「加盟」，為這些工作提供了人事組織保障。



高層方面，自中共十八大後，原空軍司令員許其亮成為首位擔任軍委副主席的空軍將領，十九大更是更進一步，成為排名第一的軍委副主席，負責日常工作。這既是空軍地位抬升的結果，同時又為空軍繼續擴大影響提供了條件。