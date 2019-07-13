功夫茶：新龕場配套成疑　增供應一味靠吹

香港米貴，居大不易。講到住屋問題，唔單止無殼蝸牛搵個竇口難過登天，家陣骨灰龕一位難求，先人「上樓難」一樣長期無解，你話唔閉翳就假。



屯門區議會尋日開會討論曾咀靈灰安置所嘅交通配套安排，議員紛紛鬧爆連接安置所嘅龍鼓灘稔灣路來回只得兩條行車線，無法應付春秋二祭大量掃墓人流，又狠批當局一直冇正視改善道路嘅訴求，仲話會去信特首辦以及約見運房局局長陳帆表達不滿添。



又難怪地區人士㷫過辣雞嘅。係人都知，屯門區內已經有唔少厭惡性設施，居民肯畀你起多個骨灰龕場，已經叫做捱義氣，相當唔話得，依家街坊只係要求更方便用家，點止唔過分，直頭卑微至極。正如有區議員話齋，區議會支持興建骨灰龕場，前提係必須擴闊道路，官老爺當時拍晒心口應承，直到臨門一腳啟用在即先嚟話跳票，唔嬲有鬼。最好笑係運輸署官僚舊債未清，居然好意思再開期票，承諾未來增開巴士線，信佢一成，雙目失明喇。



咁都未算離譜，曾咀靈灰安置所話就話提供超過十六萬個龕位，點知睇真啲，原來係分八個階段供應，今次二萬幾只係「首期」，其餘「尾數」幾時兌現，只有天曉得。有人計過數，本港每年平均約四萬人過身，淨係過去三年骨灰龕供應缺口已達十萬之多，連同之前積壓嘅個案，數目更加驚人，區區兩萬幾個供應，連杯水車薪都不如。



一方面政府覓地起新龕位蝸行龜步，另一方面唔合規格嘅私營骨灰龕場多如牛毛，港府年前推出發牌制度，至今只有三間成功獲批，就係因為位於舊樓嘅龕場十居其九不符發牌要求。諗都諗到啦，當局繼續做鴕鳥拖得就拖猶自可，一旦揸正嚟做嚴加取締，勢必令大量先人被「迫遷」，到時除咗焗住「綠色殯葬」將骨灰撒入大海，仲可以點？



講起上嚟都幾諷刺，居屋僧多粥少，市民抽到仲高興過中六合彩，估唔到依家連骨灰龕位都一樣要抽籤。食環署最近引入「龕位攪珠法」，以隨機方式編配龕位，講得好聽係公平，講得難聽就係卸膊，事關抽獎嘅嘢成敗各安天命，市民抽唔中，命苦不能怨政府；相反如果好似公屋咁計分排隊，又或者倣效新加坡模式，根據先人過身時間「先到先得」，唔使問阿貴，輪候期肯定逐年增加，官老爺到時想唔認食塞米都唔得！



真係諗極都唔明，龕位供應問題大大話話講咗十幾廿年，負責官員由周一嶽換成高永文，再由高永文換成陳肇始，始終都係原地踏步，唔好話畀人聽，連先人都要返大灣區先搵到容身之所吖！