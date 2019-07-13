正論：豬價狂飆非小事　民生方為大問題

悠悠萬事，民生為大。內地爆發非洲豬瘟導致活豬供應大減，本港活豬批發價無可避免大受影響，近十日勁升逾六成，平均每擔高見逾四千元，令人咋舌。豬價狂飆引發連鎖效應，港府繼續坐視不理，隨時引爆新一輪民怨，成為壓垮自己的最後一根稻草。



無肉令人瘦，無竹令人俗。豬肉一向是中國人的主要食糧，雖然現在食品種類豐富，香港更有美食天堂之譽，惟豬肉在食品結構中依然佔有主要地位。活豬供應量大減，除了導致豬肉批發價上升，更會刺激零售價上升，其他副食品價格隨之上調，食肆亦會被迫加價，可謂牽一髮動全身。



以內地為例，其消費者物價指數中，食品價格的權重最大，而豬肉作為主要食品項目，佔消費者物價指數約一成，因此有「豬肉不長翅膀，通脹不會上升」的說法。換句話說，要控制通脹，首先就要確保豬肉價格穩定，內地政府更一直對豬肉實施國家儲備，隨時釋放庫存以壓低豬肉價格。放諸香港，豬肉價格雖不如內地敏感，但百物騰貴，民生維艱，豬肉漲價刺激通脹，怎會不引來怨聲載道？



業界指出，內地活豬供應量近期大跌四成，街市零售價高達一百四十元一斤，比牛肉更貴，預料年底將衝上五千元一擔，隨時再創歷史高位。屠宰業固然首當其衝，背後的物流業、零售業、餐飲業同樣一損俱損。本港現有三間屠房，荃灣屠房已因為每日只有數十隻本地豬可劏，無法維持原有經營規模，工人被迫減少開工，若情況持續，屠房很快就會關門大吉。據知屠房已解散運輸車隊，而與之掛鈎的長洲屠房恐怕亦只能步其後塵，業界形容「已被逼到死線」，倘港府再無政策回復正常活豬供應，最終只能逼業界上街怒吼。



這絕非危言聳聽。食品價格不穩，從來都是社會不穩的導火線。香港相對先進富裕，但目前的政治環境無比複雜，多一批人反政府，怎麼說都不是好事。業界認為問題出在港府對入口活豬的規管過嚴，自上水屠房兩次被驗出非洲豬瘟後，港府對內地活豬的規管進一步收緊，既要在內地抽驗豬隻血辦，運送時又要有內地檢疫人員在場監督，本港口岸又要再驗，認為關卡太多令內地豬農寧將活豬轉為內銷，減少供港。



當然，民以食為天，食以安為先，食物安全怎麼強調都不過分，港府加強抽驗絕對是應有之義，但如何平衡公眾與業界利益、滿足市場需求，卻在在考驗執政者的智慧。很可惜，當局一味以自由市場作擋箭牌，至今無所作為，將業界的焦慮不安、市民捱貴豬的不滿置之不理。近期不斷爆發大規模示威動亂，正正是港府過去掉以輕心，沒有及時疏導民怨的結果，現在還不吸取教訓，更多更大的敗仗必然陸續有來。



事件亦再次反映中港關係密不可分，部分港人盲目反中仇中，結果卻連一頓飯也避不開中國的影響，不可謂不諷刺。