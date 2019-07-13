世界視線：英駐美大使辭職　特殊關係剩幾何

英國前駐美大使達羅赫日前被揭在內部電文中批評特朗普「無能」及「笨拙」，觸發特氏雷霆之怒，達羅赫最終在重重壓力下辭職。美國在今次事件中大石砸死蟹，英國在維護國家尊嚴方面軟弱無力，再次證明英、美之間實力差距日益擴大，所謂「特殊關係」，實際上只是僕人跟主人的關係。



外交官在非公開場合提出對派駐國高層的意見，本來是職責所在，即使不幸被曝光，也只是茶杯裏的風波。情況類似幾年前奧巴馬出席G20峰會時，私下跟法國前總統薩爾科齊抱怨自己「天天都得應付（以色列總理內塔尼亞胡）」，卻因當時忘了關咪，以致相關「惡言」公諸於世。儘管奧巴馬的「真情告白」傷害了美以兩國之間的感情，但最終還是大事化小，並未掀起重大外交風波。



然而特朗普偏偏小事化大，除了在社交網站連續發文攻擊達羅赫，商務部部長羅斯日前更突然取消跟英國國際貿易大臣霍理林會晤，被指是為了杯葛同場出席的達羅赫。很明顯，在特氏眼裏，英國從來就不是對等的國家，這也是為甚麼他上任以來多番對英國內政指手畫腳，由脫歐策略到首相人選，總少不了他的「高見」。



事實上，英國的「軟弱」恰恰在特朗普的計算之內。首相文翠珊沒錯是力挺達羅赫，但她下台在即，說話根本沒有分量；而接替首相的大熱門、前外相約翰遜，則拒絕承諾上任後達羅赫飯碗不失。眾所周知，約翰遜向特朗普傾斜的程度，比文翠珊有過之而無不及，他一旦掌權，達羅赫的下場可想而知，這也是達氏主動掛冠求去的導火線。



自二戰結束後，英、美實力此消彼長乃不爭的事實，然而以往兩國領導人尚能保持基本互信尊重，不管是列根之於戴卓爾夫人抑或小布殊之於貝理雅，彼此均是「惺惺相惜」，但到了今天由文翠珊當家的英國，不僅領袖個人威信無法跟前輩相提並論，脫歐亂局更令國家成為「歐洲孤兒」。今次華府把英國欺到頭上，歐洲諸國幾乎無一出面聲援，也就難怪特朗普如此「放肆」。