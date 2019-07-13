神州觀察：懶政怠政無遮掩　為國為民有幾人

為官不為、懶政怠政是官僚形式主義的代名詞，也是內地官場十分突出的腐敗現象之一，當局近年雖不斷加大反腐力度，屢屢強調要對各種腐敗行為零容忍，然而說歸說做歸做，聽不進去的依舊大有人在。反腐敗甚至令一些人變得無所適從，進而將之當作不擔當、不作為的藉口，繼續大耍「太極推手」。



海南黃花梨樹屬國家二級保護植物，近年呈枯竭之勢，惟在利益驅使下，此木常遭瘋狂盜伐。誰知當地林業人員卻被揭玩忽職守，上班時間打牌賭博睡大覺，乃至森林公安負責人與盜伐、收購黃花梨木者把酒言歡，坦言可以罰款了事；面對媒體質詢，林業站站長更聲稱「我幹嗎要查」，並拋出「怎麼查」、「怎麼是我的責任」等連串問題反嗆，一副無賴嘴臉，令人目瞪口呆。直到事件曝光，涉事人員才遭停職調查。



都說反腐敗已從運動式轉入了制度式，且籬笆牢籠愈收愈緊，權力脫軌、越軌的空子愈發難鑽了，而現實卻是如此荒誕不經，為官不為者依然可以高調行事，懶政怠政者繼續明目張膽地「耍太極」，這與不反腐又有多大分別？要回答這個問題其實並不難，只需問問這些腐敗分子當初是怎麼混進官場並獲升遷的；在打虎拍蠅風頭火勢之下，他們怎可如此毫無顧忌？還是在他們充當別人保護傘的同時，身後也有人在為他們撐腰站台？這些疑問搞清楚了，一切也就明白了。



正如國家領導人所說，黨員幹部搞腐敗就是政治上變質，等於背叛革命事業，背棄人民；而在日前召開的黨建工作會議上，領導人再度要求官員須提高政治站位，堅定立場，因為不這樣的話，當局的管治權威便難以維護，就會失去民心，乃至動搖執政基礎，亡黨亡國；哪怕只是為了做樣子、走過場，表面工夫還得做出來，偏偏有人連這也懶理，整台反腐大戲還怎麼唱下去？



故而在本次會議上，領導人還特別強調要「踐行新時代好幹部標準」，要求他們不做政治麻木、辦事糊塗的昏官；不做飽食終日、無所用心的懶官；不做推諉扯皮、不思進取的庸官；不做以權謀私、蛻化變質的貪官，可謂巨細無遺。只是類似反腐口號要求從來也不缺，哪怕掃黑除惡鬥爭亦已擴散到「傘上之傘」及「小黑小惡」，但枉法弄權、為官不為及亂作為等腐敗現象仍大行其道，各職能部門、大小官員充當保護傘問題仍一波接一波地湧現，儼然是「太監不急皇上急」。



因腐敗分子太多，當局欲以十八大為界線，不再算舊帳，惟不收斂、不收手者仍然層出不窮，着實叫人尷尬。如今中共黨員人數已經超過九千萬，當中真心為民的又有幾人？