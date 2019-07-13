教師的工作，依中國傳統智慧是「傳道、授業、解惑」，這個道是傳統，不是一時一地的政治主張或宣傳。很可惜，香港不少教師對教師的專業道德操守都不清楚。或許是他們在成長為教師的過程裏學習不夠，缺乏道德教育，也或許是他們的學識有缺陷，認識不到學問的多樣性、多元性和包含性。學識不足而自以為是，容易走上極端執拗偏頗之途，甚至把教師的工作變成政治宣傳的任務，要改造學生，排斥他們不知、不懂、不喜歡的其他意念主張。



這樣的教師，便不是「傳道、授業、解惑」，而是變成一些政治主張的傳道人、宣傳家，把學生錯誤地塑造。由於中學生、小學生心智未成熟，信任老師，一被政治洗腦，便難以拔脫，只有遭遇更大的挫折或危機時，才會有反悔的可能，但是為時已晚。如果這種政治洗腦更廣泛的話，便會是一整代的年輕人被傷害，難以恢復而失掉了，禍害深遠。



報載，考評局的通識教育科科目委員會主席、現任通識教育教師聯會副主席賴得鐘，在他的社交媒體個人頭像竟然加上「黑警死全家」字樣。事件被揭露後，他迅即辭職，但是辭職卻不可能把這件事反映出來的嚴重問題遮蓋。



從賴得鐘過往的公開發言與文章看，他的政治主張是一以貫之。今次的情緒激動，不但是他參與了示威遊行，或許他還有可能參與暴動的破壞行為，只不過是戴上眼罩、口罩隱藏身份。今次可以情緒激動公開威嚇警察，那麼他平日在考評局的工作，在通識教育教師聯會與中學教學的職務上，有沒有過激地把個人的政治主張、偏見乃至非法的言行滲透進去？



於是，問題是：在考評局通識教育科科目委員會、通識教育教師聯會以至中學教學裏，他的政治宣傳、偏見會有多大的影響？當局好應該進行調查，以向社會交代。而這類帶有仇恨偏見的教師，是否仍應該保留在教師的隊伍內？



通識教育本意是外國的Liberal Studies，通過教授原來課程以外的知識來拓闊視界和心胸，懂得怎樣分辨，基礎是知識，不是無知識而作時事評論。故此，外國要教社會學、心理學、歷史、文學、哲學、科學，有系統地傳授知識。但不知為甚麼，香港的通識教育卻刪去系統的教育部分，是教育局的官員在創造新事物，用香港學生作試驗？抑或是因一些政治教師在做規劃？



不扭轉這假通識的教學模式，學生不可能拓闊知識領域，不會懂得有根有據有道有理地思維。政治教師培養政治學生。