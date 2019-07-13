反修例一役，林鄭月娥在反對派、外部勢力發動的遊行和暴亂面前，立刻跪低投降，收回「草案」。這個「動作」之後，就特首職能而言，她已經報廢。然而，反對派依然發動更猛烈的攻勢，更瘋狂的暴亂，要轟其下台，此因為中央還「支持、尊重、理解」林鄭的「依法施政」，幫她撐住「跪低投降」後的亂局，以為可以實現她所說的「恢復香港社會安寧」。



朝廷支持林鄭月娥的錯誤，令自己也陷入了更大的錯誤，香港局勢更亂，反對派更加猖狂，他們不幹掉林鄭，誓不罷休。同時，他們也希望在朝廷支持下，林鄭賴在特首位上的時間長些，這樣才更方便他們沒完沒了的發動攻勢，時間愈久，對他們愈有利，香港愈亂。



反對派最終要拿下林鄭，猛摑朝廷，踏着林鄭的身體更上層樓，推動反中亂港、顏色革命，奪取管治權的目標是不變的。而朝廷目前還在保林鄭，支持林鄭則不可能是不變的，皆因作為特首，林鄭已經報廢。當朝廷認清繼續支持林鄭不可能實現甚麼「社會安寧」、甚麼「化解社會矛盾和紛爭」，不可能令反對派善罷甘休，只會讓香港愈來愈亂，中央就會下決心「准她辭職」。當然，這其實正中林鄭下懷，也正合反對派所願，他們的反中亂港、顏色革命遂「順利」進入一個新階段，氣勢更囂之下，他們早已準備好了後續動作、進攻方案。



那麼，形勢會怎麼發展呢？這要看中央換掉林鄭的本意是甚麼。如果是出於頂不住反對派的壓力，以為換了新人後，可以有迴旋餘地，可以和反對派「坐下來協商解決問題」，那肯定是錯上加錯，香港更加冇得救。如果換人是為了糾正跪低投降的路線，組織像樣的真正的政治大反擊，無懼外國勢力說三道四、「制裁中港」，無懼付出必須的代價，「要掃除一切害人蟲」，那麼，香港就有救，形勢會好轉。



其實，中央有的是敉平一切謀逆叛亂的強大力量和手段方法，就看有沒有清醒的認識、糾錯的勇氣和出手的決心；最怕「君王城上豎降旗」，那就別問「幾個男兒是丈夫」了！