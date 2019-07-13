網上有個段子，說的是兩個人為一條算術題吵了一天，一個說三八二十四，一個說三八二十一，相爭不下鬧到縣衙。縣官聽罷，喝令把三八二十四那人拖出去打二十大板。此人大呼不公，明明是對方愚蠢，為何打我？縣官說，跟三八二十一的人能吵上一天，還說你不愚蠢？不打你打誰？



這不僅僅是網上笑話，現實中確有這種顛三倒四的人，跟他們擺事實講道理，無異於對牛彈琴，不會有任何結果，反會拉低自己智商，因為十張能言善辯的嘴，也說不過一張胡說八道的嘴。



香港正是如此，在反對派刻意扭曲之下，整個社會黑白顛倒，是非不分，已到了不可理喻的地步。林鄭政府聲稱願意與學生代表對話，自以為放下身段，結果還是遭到拒絕，自討沒趣，學生更反過來要求不追究暴力示威者。實際上，在目前這種政治氣氛下，對話根本沒有任何意義，只會令這班激進學生更加囂張，更加肆無忌憚。



君不見，反對派得寸進尺，繼癱瘓港府、重創立法會之後，又在區議會肆意搗亂，同時發動「區區有遊行」，並在各區遍設所謂「連儂牆」，不僅鬧得雞犬不寧，而且進一步撕裂社會，把香港一步步推入政治深淵。



有人怒斥反對派把區議會政治化，政治爭論帶入地區，令民生事務寸步難行。其實這正是反對派到處尋釁滋事的真正目的，他們以政治凌駕民生，把整個社會綁上戰車，就是為了徹底搞死香港，好向背後的洋主人交代。



在一片政治狂躁之下，所有理性聲音都被淹沒，任何人發表不同意見，都會立即遭到起底、圍攻、謾罵、威脅、恐嚇，這就是反對派口中的所謂「言論自由」。年輕人胡攪蠻纏還可以推說狂妄無知，最不可思議的是部分來自法律界的政客竟公然鼓吹違法，美化暴力，甚至指揮示威者衝擊立法會。人們不能不懷疑，他們當年到底讀甚麼法律？如何考取律師牌？