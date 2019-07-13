作為香港人，可謂寢食難安，喧鬧不絕的示威騷擾民生，無日安寧。想吃口安樂茶飯，買新鮮豬肉做幾味小菜以祭五臟廟，卻發現價格突然三級跳，貴得買不下手。活豬批發價十日內升幅超過六成，創歷史新高，每擔平均逾四千元，連帶影響到豬肉零售價飆升到一百至一百四十元一斤，貴過九十元一斤的牛肉。部分市民寧願轉買其他肉類，街市肉販怕趕客，不敢跟足來貨價錢加價，所以「蝕住做」，苦不堪言。



豬價急漲，業界批評主要因港府對穩定活豬供應「闊佬懶理」。內地爆發非洲豬瘟多時仍未停息，豬場紛紛關閉，令供應量大減。而內地豬場若供應活豬抵港時發現染有非洲豬瘟，即時須停止運作，故自上水屠房驗出豬瘟，食環署加強抽驗入口活豬後，內地豬場傾向減少對港供應，加上港府要求屠房日日清豬，造成豬肉供不應求。



近月內地供港活豬數量只及過往四成，預計活豬批發價年底會衝上五千元一擔。「以前市民一星期五日食豬肉，依家一星期食兩日。」業界人士指行內也被迫鬥出高價搶豬，大家快將捱不住了。他批評政府未有積極與內地有關部門商量，應該盡快訂立兩邊可接受的檢疫機制，略為放寬規管。



家家有本難唸的經。內地豬場亦在非常困難時期，香港特區政府不懂靈活變通，樣樣事都採取一刀切方式，其實可以做更多實地測試，確保豬場沒有無辜受牽連，凡事與內地有商有量，互相給予大家信心，穩定供應，豬價才有望回落。預計中秋及新年，市民依然要捱貴豬，而弱勢政府拆彈無方，目前這一波示威浪潮，極有可能到時仍未平息。政治一敗塗地，民生亦一塌糊塗，特區百廢待興，管治班子高薪厚祿，豬肉多貴都可以繼續大魚大肉，或者食和牛歎刺身亦不用看價錢。可憐升斗市民食無肉，睡無寧，這種苦難日子要何時方休？