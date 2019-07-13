持續一個多月的「己亥事變」仍在發酵，林鄭月娥及其所領導的特區政府固然潰不成軍，有如喪家之犬；至於親政府撐修例（《逃犯條例》）的建制派政黨不是進退失據，陣腳大亂，便是狗咬狗骨，黨內鬥完黨外鬥。立法會建制派議員佔六成，卻是分裂的多數，而作為立法會少數派的泛民主派則變成團結的少數。這場不以人們主觀意志而轉移的政治風暴，不但衝擊特區政府的管治，更將令香港的政治生態出現重大的改變。



號稱香港第一大黨的民建聯由僵硬撐修例，到轉舵支持暫緩修例，再到呼籲政府「撤回」條例草案，翻雲覆雨，話變就變，實在有悖政治盟友的「倫理」；政黨的利益凌駕一切，特區政府有這樣的盟友還需要敵人嗎？民建聯日前更宣布臨時取消七月九日的「黨慶」周年酒會，這是該黨成立二十七年來的破題兒第一遭，予人面對修例引發的政治風暴弱不禁風、甚至不堪一擊的印象。民建聯作為保皇黨，過去曾不時怨嘆「有辱無榮」，即是說如果特區政府施政無能或社會上有強烈反政府聲音的時候，民建聯會受到牽累。這顯然不是事實，一個不但在立法會議席最多，歷屆特區政府的行政會議都有人「參與密笏」的政黨，而且在特區政府的管治團隊中，亦有局長、副局長和政治助理，民建聯就算不是嚴格意義的執政黨，也是政府黨吧！



泛民政黨作為反對派，批判政府是應有之義，但民建聯在現行的政治架構下，佔盡便宜，這樣一個權傾朝野的政黨，不再與特區政府「肝膽相照，榮辱與共」，而是大難臨頭掉轉槍頭，堪稱「忘恩負義最大黨」。二○○八年九月，筆者參加立法會九龍西地區直選，在電視選舉論壇上與民建聯候選人「駁火」時，「民建聯最無恥」衝口而出，後竟成為政壇金句，民建聯從此被反對者謔稱為「禮義廉」（無恥）。這也是筆者在議會問政的政治常用語，今天亦成為許多人對民建聯的「套板印象」。



至於自由黨亦不遑多讓。該黨榮譽主席田北俊最近點名叫葉劉淑儀、湯家驊及該黨主席張宇人等三位行會成員辭職以示問責；黨魁鍾國斌亦附和田的說法。張宇人當然不會辭職，更隨即公開反擊田北俊。黨內有不同意見十分正常，但公開互相叫陣，則黨不成黨。自由黨一向被視為「保皇黨」之一，曾幾何時更是與民建聯、民主黨成為香港政壇鼎足而三的政治力量，但隨着在立法會的席次減少，這個代表工商界的政黨，影響力已大不如前。如今更因修訂《逃犯條例》而公開黨爭，這個現在只有功能組別選舉作為保護傘的政黨，相信很快便會泡沫化。