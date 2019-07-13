世衰道微，邪說暴行有作。眼下的香港正是這番景象，是非顛倒，黑白不分，視違法為正義，視暴力為和平，令人作嘔。所謂的「連儂牆」在全港十八區遍地開花，反對派及其支持者霸佔行人天橋、行人隧道的牆壁，貼上大量Memo紙，美其名曰寫低所謂爭取民主的心聲，其實歪理連篇，甚至將警員及反連儂牆市民的相片、私隱放大貼上，行欺凌和噤聲之實。



這些打着「和平表達」旗號的連儂牆底下，已不知發生了多少暴力不和平事件。港鐵油塘站二百人對峙，恍如黑社會晒馬；九龍灣雙方陣營發生口角繼而大打出手；大埔甚至有人被打至骨折。所謂的連儂牆實應改名為暴力牆，約翰連儂泉下有知，應該會感到十分諷刺吧？



當然，黃絲只會歸咎於藍絲橫蠻不講理，在他們心中，只要自以為正義正確，法律也不能奈他們何，其他市民怎麼想，關人乜事！而且只要人多勢眾，誰大誰惡誰正確，別人固然一定要聽他們支笛，他們甚至能充當警察執法，動輒要求「非我族類」交出手機讓他們檢查，人們不聽就暴力搶奪，類似事件不勝枚舉。



筆者真心不明白，牆不是黃絲的，是公家的，是政府的，黃絲能貼紙在牆上，為何其他市民不可以撕掉牆上的貼紙？你貼我撕、你來我往才叫公平啊。更何況，貼街招本來就是違法，警方、食環署、地政總署皆有權執法，現在政府弱勢無能，黃絲自恃人多勢眾為所欲為，官方不敢執法，但不代表違法會變成合法啊！



冇計啦，黃絲心中的法律有別於白紙黑字寫出來的本港法律，他們一句「違法達義」就等於大晒，做甚麼都是合情合理的，誰要對他們執法，他們就圍堵誰，再不然就進行網上大起底，將非我族類的相片和私隱製成海報貼通街。香港在他們把持下，已變成無法無天的罪惡城，連警方都自身難保，小市民除了嘆奈何，又能怎樣？