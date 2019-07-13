香港的情況逐漸由民鬥官發展成民鬥民，循此路往，此地就算有真普選，最終也會走上泰國之路，社會兩陣對圓，彼此尖銳對立。



此地確有很多年輕人是滿懷抱負，希望社會能早日步向開放與民主，但凡事不能操之過急，更不能自以為有理想就目空一切。世界很多事情都極具諷刺性，香港人之所以怕中國共產黨，其中一個主要原因，就是歷史上有過文化大革命這一段黑暗歷史。但偏偏香港部分年輕人走的正是文革之路，動輒就要將不同政見者鬥垮鬥臭，這樣的社會永遠不會得到安寧。



近日的示威無論主辦者是否有誇大參與人數，規模確實是浩大的，只有一九八九年的民運才可堪比擬。我經常以這兩個運動作比較，八九民運時，民意是一面倒的，北京學生的抗爭手法是否恰當，將來歷史自有評價，但示威者不論是在北京抑或在香港，他們的理想，他們所有的手法，都得到一致讚許，原本就算跟他們政見不同的人，都受到他們的道德感召，這才叫民心所向。



今日不少香港示威者以為自己的理念是民心所向，其實不然，只是因為他們的聲音較大，完全掩蓋了沉默的一群而已。本欄早已說過，真正有感召力的群眾運動，是就連軍警也會被你感染的，如今香港示威者與警察的關係勢成水火，這情況要檢討的不獨是警方，示威者難道就沒有責任嗎？



近日，示威者聲稱要將運動遍地開花，在全港十八區大搞「連儂牆」，結果惹來不少「藍絲」不滿，雙方至今已發生了多次動粗事件。八九民運時，卻幾乎沒聽過會出現甚麼民鬥民的事件。早前，更有幾位歌影界紅星出席了「撐警」集會，他們個個年過花甲，有的更近於古稀，早已「上岸」。我不相信他們撐警就是為討好中共，反倒是表示社會上確實潛藏着一股很大的反黃絲力量。