民怨沸騰，民生多艱。基層市民剛呻完升中仔女開學難，皆因書價年年加，執齊一套中一課本動輒要三、四千蚊！呢，話口未完，豬肉又話貴到發瘟，一斤過百至一百四十蚊，阿哥，食龍肉咩？貴成咁！



業界仲話，由於內地持續爆發非洲豬瘟，料供港活豬數量低會持續到新年或更後時間，活豬批發價年底會衝上五千蚊一擔。撞鬼咯！豬肉直情變成海鮮價，「欲嘗豬肉鮮，不惜腰間錢」，豬價狂飆，風水輪流轉，果然冇錯。不過，有啲市民就話改食牛肉喎，老朽一把年紀，依然好躁，如果改食牛肉，恐怕躁鬱成狂，會一拳打爆「連儂牆」！既然豬肉貴到離譜，惟有一周食一次，以求心理平衡。



食餐豬肉都咁難，諗起都閉翳。古時孟子向梁惠王描述施行仁政的美好前景，「五十者可以衣帛，七十者可以食肉矣」。朱熹嘅解釋係，五十始衰，唔着絲織品嘅衫難保暖；七十非肉不飽，所以七十歲嘅老人家理應多吃些肉。計老朽話，其實小朋友發育時期，每餐均衡飲食最緊要，豬肉更是無以尚之，尤其煲湯。



看官，毛澤東生前最愛紅燒肉，歷史記載，毛主席在指揮遼瀋、淮海、平津三大戰役時，對警衞員李銀橋說：「你只要每隔三天給我吃一頓紅燒肉，我就有精力打敗敵人。」可見紅燒肉之為用大矣！



講開豬肉，不得不提當年因「烏台詩案」而被貶湖北黃州嘅蘇東坡，因當地人唔鍾意食豬肉，豬價平到嘔，蘇東坡卻特別愛吃豬肉，乃寫了一首打油詩《豬肉頌》，欣然表示：「早晨起來打兩碗，飽得自家君莫管。」老朽今面對海鮮價嘅豬肉，直頭覺得蘇學士喺度晒命！



業界認為港府現時懶理豬隻供應縮減問題，官老爺唔該同內地商議一套雙方均接受嘅檢測標準，盡快恢復正常供豬，否則港人食貴豬，民怨只會加深，中央想支持林鄭「有效」施政，難矣！