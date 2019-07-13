全國政協副主席、前行政長官董建華早前和記者茶敍，表示他對七月一日立法會受衝擊感到心痛，並認為是自己任內推行的通識教育失敗，令年輕一代變得激進。



通識科源於○九年「三三四」高中教育改革，而將其列為高中四大必修科之一，主要是希望學生多作批判性思考，強調要包含多角度的觀點。但是，通識科沒有統一課本，也沒有標準答案，令一些用心不良的教師輕而易舉地以六個單元中的「今日香港」及「現代中國」給學生「洗腦」，有可能令其思想偏向激進仇中。



近年，不斷有通識科老師被揭發在網上發表不當言論，實令人質疑一些通識科教師的行為操守問題。稍早的時候，考評局通識教育科科目委員會主席、資深通識科教師賴得鐘就被發現在社交平台發布「黑警死全家」等具有恐嚇意味的圖片，公然鼓動學生仇警，意圖破壞警民關係。他被揭發後急忙「補鑊」，刪去貼子，並發表聲明，稱自己只因「一時情緒激動而作過激言論」，就事件作出道歉。賴之後再辭去香港通識教育教師聯會、考評局等公職，強調個人言行與相關組織無關。



就此事件，警察隊員佐級協會主席林志偉、香港警務督察協會主席伍偉基、海外督察協會主席譚奕良以及警司協會主席陳民德等代表，日前以警察評議會職方協會名義，向教育局局長楊潤雄作出投訴，嚴厲譴責該名教師的言論，對其行為感到極度憤怒和遺憾。職方協會斥責賴得鐘的解釋「荒謬及匪夷所思」，只屬「砌詞狡辯」，故四個協會均不會接受他的道歉。



由此事可見，不少通識科老師立場偏頗，教學質素成疑，更有甚者，去煽動學生「違法達義」。筆者對許多年輕人仇視警隊感到痛心，而賴得鐘事件只是通識科許多問題的冰山一角，特區政府必須多加留意，作出改善措施。