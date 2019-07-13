最近談了很多香港的政治，我們也看看對岸台灣地區，也因應香港的修訂《逃犯條例》風波，成為當地選舉的議題主軸，情況也好不熱鬧。香港和台灣兩地的政局，有點像近日的天氣：濕、熱、悶。前幾天看到高雄市長韓國瑜一個媒體專訪，或許就讓我們可以從兩地去看一個時空內的兩個相似命運。



剛在民進黨「一統江湖」的蔡英文，又大打「恐中」議題──縱然明明他們有自己的「逃犯條例」，即是以《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》來攻擊國民黨，更修改當年民進黨自己都反對的「國安法」，還想制訂所謂「中共代理人法」，而所謂《國家安全法》的前身就是《動員戡亂時期國家安全法》，也就是台灣的「動員戡亂時期」為人詬病的大法。有當地評論質疑是「麥卡錫主義」的重現，批評民進黨利用「國安法」箝制政敵，並將主張兩岸和平交流的民眾或團體視為「投共」的可疑對象。當然，民進黨政府一系列的舉措，首要目標是要針對國民黨新星韓國瑜。



韓國瑜去年成為高雄市長之後，又成為明年台灣大選國民黨的大熱人選。他近月一直受到島內不同勢力、用不同手段攻擊，媒體稱之為「黑韓」。而當地「國安法」修改之後，執法部門將「陸企採購農產品」列入「國安蒐報」重點，明顯是針對韓國瑜，民進黨前高雄市官員更反對韓國瑜高調呼籲兩岸三地民眾到高雄旅遊。韓國瑜面對島內藍綠的分裂，他認為無論用人也好，推銷城市也好，推銷所有商品甚至是餐廳，都不應管他藍綠，這都是高雄市民，所以這是一個健康的心態。



韓國瑜斥責唱衰高雄的人，指他本人完全看不起，還覺得這些人好可憐，他們活在一種自我製造的仇恨之中，再不走出來，他們可能真的會困在裏面了。他又批評民進黨一到選舉就會開始搞「台灣人被欺負」，一直不停的讓人民害怕，不是為人民謀福祉，而是為一己之私、一黨之私，或者是為政治利益而抹黑人家、鬥臭人家，這些人實在是摧毀台灣民主。面對有組織、有系統的抹黑，韓國瑜明言這種政治抹黑已成一個產業鏈，也坦言對他太太和女兒都造成困擾。



而最近香港的政治事件，也令不同意見的香港人漸趨分化，特別是在社交媒體內，大家幾乎是活在兩個平行時空一樣，在這兩個平行時空，雙方都感到被打壓，雙方都感到不公平、不合理，甚至有人會感到有人假「民主自由」之名行另一種威權。在香港，抹黑政府、抹黑愛國家愛香港的抹黑產業鏈，如果可以作為一種股票的話，也早就上市了。所以，香港一條法例的修訂工作，竟然同時成為兩地政治命題，不難想像這是籌備周詳的一台大戲。



今年正好是台灣政治改革三十年，但三十年的結果是令台灣民眾陷入藍綠撕裂、內耗，經濟成為「亞洲四小龍」之中最弱的，甚至走向更封閉。筆者相信，所有愛香港的人，都不希望香港最終走上有如台灣這條沒完沒了的彎曲末路。