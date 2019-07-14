功夫茶：屠豬戶也要起義　廢官僚自取其辱

香港由「動感之都」淪為「動亂之都」，區區開大片，嚟緊政府總部又會有場大龍鳳，而且唔單止人類參與，連生猛活豬都忍唔住「揭竿起義」，特衰政府苛政「號召力」跨越物種，唔到你唔服！



自從今年五月內地供港活豬驗出非洲豬瘟以來，活豬供應斷崖式下跌，批發價屢創新高，家陣街市賣緊百四銀一斤豬肉，師奶大嘆「食豬肉貴過食海鮮」，幾乎大時大節至敢劏豬加餸。面對來貨少成本高雙重壓力，本港三大屠房之一嘅荃灣屠房率先扯白旗，預告可能關門大吉，連累下游豬肉檔同豬肉佬面臨斷炊之虞。業界人士警告，政府下周內唔交代恢復原有供港豬數量時間表，唔排除發動「豬義士」圍堵政總行動。據聞有唔少運豬貨車響應，車身貼上「守護豬肉業界，還我四千活豬」等標語，呢鑊嘢絕對唔講得笑。



歌仔都有得唱︰「沉默不是懦弱，忍耐不是麻木。」業界代表近兩個月四度同食衞局局長陳肇始開會，對方一味歎慢板，從業員忍無可忍，原本諗住上個月上街遊行，但眼見成個香港七國咁亂，諗住顧全大局睇定啲先喇，點知你克制官老爺當你契弟，真係佛都有火。開講有話，光腳不怕穿鞋的，你逼到人飯碗不保走投無路，今次就話放豬「衝擊」，下次容乜易學賀龍元帥咁，擸兩把殺豬刀鬧革命㗎！



業界怒火殺到埋身，難為官老爺仲滋油淡定，老神在在。陳肇始尋日喺網誌發文，廢噏中國係養豬最多嘅國家，佔全球產量近半，又話由於香港主要依賴內地供應活豬，近期市面新鮮豬肉供應大幅減少。講咗大半日官話，無非係四個大字──關人隱士。市民不滿捱貴豬肉，唔該自己過深圳河抗議喇！



冇錯，防疫幾時都宜緊不宜鬆，但點樣喺滿足市場需求嘅同時，平衡公眾同業界利益，兩者不可偏廢。正如業界反映，港府對內地活豬規管關卡重重，除咗喺內地抽驗豬隻血辦，運送過程又要由內地檢疫人員在場監督，到本港口岸再驗多次，好多內地豬農嫌麻煩寧願內銷都唔做香港生意。佢哋建議食環署派員北上，同內地人員實行一條龍驗豬，慳番一重手續，點解官老爺唔考慮吓？



套用魯迅嗰句，對住香港班庸官劣吏，市民真係要以最壞嘅惡意推測。班友向來多一事不如少一事，少一事不如唔做事，與其爆大鑊要佢哋孭飛，倒不如內地豬農「知難而退」，冇眼屎乾淨盲。



點講都好喇，黃台之瓜，不堪再摘。依家香港得番半條人命，萬一連班「政治冷感」嘅豬肉佬都被逼上梁山，玩完都似！



