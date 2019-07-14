正論：亂象無盡頭　香港惟等死

回歸前，外媒曾預言「香港已死」；回歸廿二年後的今日，預言一步步成真，香港即使不是已死，也是等死。反對派藉修訂《逃犯條例》掀起的政治惡浪沒完沒了，而且愈演愈烈，愈演愈暴力，昨日又以「光復上水」為名，行暴力衝擊之實。警方苦苦支撐，港府默不作聲，亂象不知伊於胡底，香港陷入萬劫不復的深淵。



來者不善，善者不來。昨日的上水遊行又演變成暴力衝擊，身穿黑衣的示威者有備而來，頭盔、雨傘、口罩無一或缺，米字旗、港英旗、美國旗高高飄揚，早已預示這場遊行絕不可能和平，背後勢力絕不簡單。果不其然，示威者先是偏離警方原定的遊行路線，繼而挑釁和衝擊警方防線，有人向警員投擲鐵枝硬物，有人叫囂指罵，有人更拆毀鐵馬、鐵欄、水馬布防，不鬥死警察不罷休。一幅又一幅的末世景象，正是刻下香港黑雲壓城的絕望寫照。



顯而易見，反水貨客只是藉口，瘋狂鬧事才是目的。反對派政客如楊岳橋、林卓廷之流更是現身其中，說他們無份指揮策劃，三歲小孩也不信。事實上，同樣一幕自六月以來屢見不鮮，反對派每次都以和平遊行為開始，以暴力衝擊和圍堵作終結，然後是暴徒鳥獸散，警方束手無策。



事實一再證明，和平只是幌子，奪權才是真格。自六月九日號稱第一場百萬人大遊行以來，暴力事件總是如影隨形，數日後發生的金鐘「612暴動」就是典型；接着反對派在六月十六日策動第二場大型遊行，入夜後又演變成堵路衝擊；其後更發生兩次包圍警察總部、多次圍堵政府部門，結果特首一跪再跪，三權全部淪陷，警權一蹶不振，港府淪為落閘政府。



與之相反的是反對派氣燄囂張，而這股氣燄來到七一更達到頂峰。陰風怒號，濁浪排空，一邊是民陣發起的大遊行，另一邊是暴徒暴力攻陷立法會，黑色紫荊旗以至英國米字旗在議事堂高懸，標誌着香港治權淪喪，陷入回歸以來最黑暗的一天。反對派更是乘勝追擊，將戰線「由點及面」，由政經心臟地帶拉入社區，由港島到九龍再到新界，區區有遊行，處處有光復，光復屯門公園後是西九遊行；西九遊行後是光復上水；光復上水後是光復沙田，一浪接一浪，完全不給港府以喘息空間；而所謂的「連儂牆」更是反對派蠱惑人心、撕裂社會的伎倆，區區都見全武行，處處都是人民鬥警察、人民鬥人民，香港現在的撕裂程度，比佔中時期有過之而無不及。



反修例風暴鬧到現在，早已不關條例是撤回還是壽終正寢的事，反對派要的是特赦和奪權，要不論如何犯法都毫髮無損，要有免死金牌。惟有這樣，他們才可肆無忌憚，為所欲為，將代理人送上特首寶座的最後一里路走完。毫無疑問，香港已成為一盤死棋，呈等死的狀態，幕後黑手絕對不會在這個時候收手。反對派勢兇夾狼，港府毫無招架能力，警察軟手軟腳，所有愛國愛港的市民看在眼裏，疑在心頭：特區政府無能為力，中央政府是否也無可奈何？到底有沒有對策收拾殘局？亂象何時方休？



夷聲邪亂華聲和。現在的香港，三日一小亂，五日一大亂，暴力衝擊恍似沒有盡頭，反對派與外部勢力步步進逼，總指揮黎智英更獲美國副總統和國務卿高調接見，這一切絕非偶然，而是精心部署。可以毫不誇張地說，外部勢力以華遏華取得了空前成功，他們亦再無顧忌，由幕後走上前台，香港儼然被中美共治。



是可忍孰不可忍。這一切顯然衝着北京而來，令中央顏面無存，但外交部除了強烈反對外部勢力干預，嚴詞痛斥賣港漢奸，到底還有何對策？如果這是「苦肉計」，中央謀定而後動，最終讓香港由大亂走向大治，這就是智者謀略，像七十九日佔領之亂，中央以拖待變，將民氣消耗，令民意逆轉，令反對派無功而還，打了一場勝仗，但萬一中央被外部勢力搞得方寸大亂，六神無主，那麼，香港就只有死路一條。



「愁聽關塞遍吹笳，不見中原有戰車。」明末顧炎武寫的詩，情況跟今日驚人地相似。君不見，反對派與外部勢力裏應外合，兵臨城下，香港遍地笳聲，岌岌可危，市民放眼望去，依然未見「中原戰車」。在這場亂局中，警方士氣瀕臨崩潰，大部分市民的心情由憤怒變成抑鬱，一旦紀律部隊無以為繼，人心潰散，整個社會勢必分崩離析，後果不堪設想。中央那時候才來出手，恐怕已經太遲。



