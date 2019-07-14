世界視線：波斯灣引狼入室　阿聯酋分裂也門

英國派遣驅逐艦鄧肯號前往波斯灣，屬於報復性質多於參戰，事緣其屬地直布羅陀扣押伊朗油輪後，伊軍出動三艇企圖攔截英國油輪，英方不得不強硬回應。德黑蘭這一着棋恐怕恨錯難返，因為此舉將引來更多敵對勢力以保衞商船為由，向紅海和波斯灣派駐更多海軍。



對於英國的行動，美國迅速反應，參謀長聯席會議主席鄧福德宣布正積極籌建一個國際聯盟，讓各國海軍保護所有通過海灣的油輪，他不諱言「在正常情況下，護送只能由具有相同旗幟的國家執行」，言下之意即美方將在此特殊情況下突破國際法的「掣肘」。鄧福德又指，美軍將擔當指揮和監視角色，變相令華府在毋須大幅增兵的情況下，得以在波斯灣掌握一支強大的聯盟軍，震懾伊朗。



這項措施的影響力絕對不能小覷，一旦落實，所有出入波斯灣的商船將不能自由航行，而要等候聯軍的護送方能啟航，已有專家質疑艦艇將不敷應用，屆時恐有大批油輪滯留港口。換句話說，真正控制霍爾木茲海峽和威脅全球石油供應者，不再是伊朗，而是美國。在此情況下，伊朗勢必採取反制行動，從而令衝突升級，只要護送隊的船長做錯一個判斷，大戰隨時一發不可收拾。



另一方面，沙特與阿聯酋相信將借勢在沿岸招募更多民兵，慢慢將僱傭隊升級為正規軍，如同他們在也門內戰期間所做的。對兩國而言，控制了這些異國民兵，即不啻於加強對當地的政治操控，增加在也門代理人戰爭的優勢。沙酋聯軍久攻也門不下，短期內難以控制全境，不排除兩國改變策略，透過扶植當地組織「南方運動」於南部建國，將也門分裂成兩個國家，既長期對抗有伊朗撐腰的「青年運動」，同時保護曼德海峽至紅海的航線。



本來，阿聯酋的計劃距離實現還有很遠距離，但只要波斯灣危機升級，商船面臨的威脅繼續被誇大，阿聯酋在美國的默許之下，將有「正當理由」推動這項政治議程。伊朗自身難保，無法再爭長短，只能眼白白看着整個中東被什葉派的敵人瓜分。



