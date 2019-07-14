神州觀察：涉淫富豪現全形　人大政協藏污垢

內地地產商人王振華因涉嫌猥褻九歲女童，日前被檢察機關批准逮捕，上海市政協迅速召開會議，決定撤銷王第十三屆上海市政協委員資格，而王振華還有江蘇省人大代表的身份，可見地方人大政協仍是藏污納垢之地。



資料顯示，王振華擁有過眾多頭銜，包括常州市人大代表、江蘇省工商聯副主席、江蘇省人大代表、上海市政協委員、中國工商聯執委，更有全國勞動模範、中華慈善家等榮譽稱號。有媒體揭露，王一早就已淫亂不堪，更篤信侵害女童有助事業發展，相信受害人應不止一、兩人。或因醜聞負面影響過大，內地互聯網一度將有關消息屏蔽。



一直以來，外界批評人大政協是貪官與富翁的「會所」，亦是官商勾結的大本營，現在看來，這並非無的放矢。近年幾乎所有被查處貪官、黑金富豪、村官村霸多為人大代表或政協委員。不僅地方人大政協充斥貪官奸商，全國人大政協亦非淨土，幾乎每年都要罷免一批代表和委員，例如涉非法傳銷坑害民眾的權健集團原董事長束昱輝、性侵女信徒的中國佛教協會原會長釋學誠，均被取消全國政協委員資格。



毋須質疑的是，不少人大代表和政協委員身份都是行賄換來的，這也是內地政壇的普遍現象，不少政協委員的紅帽子都是按價而沽，價高者得，或按官階排隊，官高者得。比如，廣東省委原常委、省委統戰部原部長周鎮宏收受六名房地產商行賄後，為其中五人擔任廣東省政協委員提供了幫助。



值得關注的是，王振華猥褻事件除了反映地方黨委和政府失察之外，從一個側面也說明人大與政協的選舉選拔是何等荒謬。有媒體發現，王振華疑從一九九七年起就擁有加拿大永久居民身份，換言之，他當選江蘇省人大代表以及獲任上海市政協委員的時候，均擁有外籍身份。



長期以來，人大政協因有代表委員擁有外國國籍、綠卡，曾被譏諷為「萬國俱樂部」。事實上，中共中央在二○一六年一月就曾發出通知，嚴禁人大代表和政協委員擁有外國國籍或國（境）外永久居留權。同年八月，官方首次以十五項「負面清單」形式，劃定「資格紅線」，列出擁有外國國籍者、接受境外組織資助者、受過刑事處罰者、道德敗壞者、履職不盡責者等十五類人，均不得當選人大代表或政協委員。



很可惜，從眾多事例可見，各地根本就無視中央禁令，「負面清單」也只是一紙空文。而王振華涉淫事件的曝光，再次暴露了人大政協的雙重國籍問題。不過從另一方面來看，事件或許也能成為當局全面整治地方人大和政協亂象的一個契機。



