香港面對的是「顏色革命」的威脅，由美國策動，它不可能單靠外因推動，還要內外勾結。「內」便是本地的勢力，例如近期兩場大示威、兩場暴動的策動者是美國，執行者未必全是美國在香港的線人，示威暴動的大多數參與者，也主要是附從，中間有不少本地的組織和團體在配合，這就是「內」的組織因素。但要動員起這麼多人來，還有錯綜複雜的社會、政治因素，以及群眾心理、暴民心理等因素。



無論如何，內外結合在港有數以十萬計的群眾參與示威，數以萬計人參與暴動，香港似乎已可完成「顏色革命」。問題是，香港背後還有中央政府。特區政府可以投降，中央政府不易投降來棄港。



於是，「顏色革命」用「反送中」或其他的政治口號，都不易推翻特區政府，奪取香港的治權以至主權。內外勢力所謀的不能限於香港一地，必須對付北京的中央政府，把「顏色革命」再擴大，覆蓋中國，但不是在中國內地各地起義，而是像一九八九年「六四」那樣，打擊和搗亂中央領導層的團結和統治權。



或許這是驚人的計劃，但以美國的大國霸權謀略，這並不特別。在中東這樣大的領域，可以把人家的國家分裂、疆界重劃，把蘇聯瓦解都可以，為甚麼美國不會謀略中國的瓦解呢？「六四」是一個可用的工具，香港是全世界反共反中最集中的地方，既然有幾十萬人連續示威，既然暴動特區政府也不敢嚴懲，這豈不是可以由此而發動肢解中國的「革命」之地？



正因如此，黎智英可以公然在會見美國副總統彭斯、國務卿蓬佩奧時說，他們在香港正在打一場戰爭，需要美國政府的支持。黎智英及其同路人便是把「佔中」和今次的示威暴動看作戰爭，表面上是爭民主、人權，實際上是反共反中的戰爭，依靠的是美國的「道德力量」（霸權主義）。這應是他在示威有幾十萬人支持、特區政府癱瘓之後得意忘形的「勝利」之說。



黎智英意不在示威的勝利，他的戰爭還要堅持，要美國支持，目標便是在香港製造另一個「六四」，從而掀起全國的「革命」，完成美國標準公式的「顏色革命」。



事實上，黎智英及其同路人的「革命」和「六四」前景，是用民主、人權的抽象概念和口號（而不是國際上現實的發展目標）來煽動動亂與破壞，利用香港社會長期反共反中的心態和群眾心理的盲目附從，效果或許是為滿足他們的政治夢想，也或許可藉之爭奪政治地位和經濟利益，但對香港來說，卻是百年繁華，毀於一旦。