林鄭月娥雖然早已跪低投降，並一再可憐兮兮的說修訂《逃犯條例》的工作已經「壽終正寢」，哀求反中亂港之人放過她。然而，就是這點「卑微」的要求也達不到，他們繼續對她窮追猛打，繼續要在全港十八區發動各種搗亂破壞活動，他們的焦點訴求還是那兩條，一是「撤回」修例，一是「全面特赦」。



第一條其實無關緊要，他們清楚「撤回」和「壽終正寢」沒啥區別，他們今次打垮政府「修例」的圖謀已經得逞，還咬住不放，是為了更好的羞辱林鄭，且嫌她跪低投降得不夠徹底，姿勢不夠好看，未能滿足他們的勝利感和欺凌欲。



比較重要和有實質意義的是第二條——全面特赦。今次風波和暴亂的幕後黑手、鼓吹煽動者、組織策劃者及前線暴徒，他們知道自己所為從頭到尾都干犯了法律，在一個法治社會是必應受到懲處的，不管用甚麼「高大上」理由，都難逃罪責；不管行政長官、香江府衙在今次事件中怎麼被他們打得唏哩嘩啦，跪低投降，是暫時收回草案也好，「壽終正寢」也好，都不會令他們「免罪」，更不能令他們洗脫罪責。



然而，這班傢伙從來就是色厲膽薄、外強中乾之人，是「獅子般的兇心，兔子般的膽怯」。他們喪心病狂的犯法，又膽小如鼠的想逃法、脫法，還反過來「兇」當局、「兇」法律，若不「全面特赦」他們，那就休想讓「社會安寧」，休想讓「社會紛爭和矛盾」緩解，「抗爭就會全面開花」，就會打持久戰，「行動升級」……



怎麼辦呢？已成驚弓之鳥、讓反對派搧了左臉又把右臉讓人搧的林鄭肯定是無計可施了。其實，她早已政治上「特赦」了反對派，只是反對派和暴徒覺得不夠「全面」，還要司法「特赦」。然而，林鄭沒有這個權力。反對派不是最愛鼓吹「三權分立」嗎？怎麼一到自己幹了違法之事，就想要「全面」豁免呢？就不想「分立」了呢？



不過，他們也不必太擔心，香港司法領域他們也有保護傘，不抓人、不檢控、捉放曹不是時有所見嗎？