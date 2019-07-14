「打鐵還需自身硬」，這是至理名言。中國長期受到國際社會孤立，尤其備受美國欺凌，主要就是因為本身不夠強硬。儘管中國已貴為全球第二大經濟體，許多領域更居於世界前茅，但國際地位和話語權並沒有相應提高，以致處處被動，有理說不清，即使說清了也沒人採納。



特別是在香港問題上，中央政府畏首畏尾，進退失據，完全沒有一個大國應有的自信和尊嚴。香港是中國特別行政區，卻更像西方殖民地，外部勢力介入香港事務被視為理所當然，反而中央發表任何關於香港問題的言論都被指干預一國兩制。之所以出現如此荒謬現象，就是因為中央從一開始就沒有端正主人家態度，任由港英餘孽和洋奴漢奸興風作浪，使香港變成西方共管的新殖民地，終於鬧到今天這種地步。



可以見到，洋奴漢奸動不動就跑去西方告洋狀，儼然將洋人當成主人，而洋人也樂意以華制華，豢養洋奴漢奸遏制中國，雙方互相利用，遙相呼應，大有「夷聲邪亂華聲和」之勢。近日漢奸黎高調訪美，並獲得超高規格接待，分明就是向中央政府示威，而中央政府似乎束手無策，只能不斷強調反對外部勢力干預，說了等於沒說。



還是毛澤東說得對，掃帚不到，灰塵照例不會自己跑掉。中央光是反對而沒有實際行動，只會令挾洋自重的洋奴漢奸更加有恃無恐，惟有痛下決心進行一次大手術，清除一切殘渣餘孽，香港才可以獲得重生，中央才可以挽回尊嚴，一國兩制也才有意義。



內地官媒有篇評論文章指出，中國走近了世界舞台中央，但時常處於有理說不出、有聲傳不開的尷尬境地，因此有必要提升國際話語權。沒錯，中國話語權和整體實力相比確實嚴重不對稱，這既有外在原因，也有內在原因，而要改變這種不合理現象，首先必須從香港開始，如果在自己的地方也沒有話語權，國際話語權又從何說起？