最近反對派的顏色革命活動愈搞愈辣，不斷出現扣帽子的杯葛行為，而且從針對個人擴散至企業經營。一名網台女主持只不過是在個人社交平台發表一些對時局的意見，便被標籤為「藍絲」，網民不絕要求網台負責人解僱該名女主持，否則罷看相關節目。網台負責人一向被視為「港獨」藝人，現在「鬼打鬼」，好戲在後頭。



「深黃上腦」的網民現在採取「寧枉毋縱」的殺傷戰術，只要一些企業及商家內有人表達政見不同，甚至只是說話稍為不順耳，便加上「藍絲」標籤，狠下「格殺令」，發起集體杯葛不光顧及在店舖門前抗議，打擊其收入。之前有一間網上商店已是受害者，最近一家日式連鎖快餐店因為一宗廣告風波，網民怒指其封殺言論自由而發起「罷食」，如此行為不又是同樣以言入罪嗎？這幫「黃衞兵」完美演繹了何謂雙重標準，五十步笑一百步。



搞事分子經常引用金句：「我不同意你的說法，但我誓死捍衞你說話的權利！」據說是法國啟蒙思想家伏爾泰所言。伏爾泰的祖國法國近年一些種族主義分子，便以此句為擋箭牌，肆意發布排外、仇外言論，宣揚種族歧視。「誓死捍衞言論」的包裝下，掩飾了多少欺凌、離經叛道及圖謀不軌的勾當。最可笑是有證據顯示，伏爾泰從來沒有說過這句話。



這句「名言」在上世紀初英國一名女作家的著作首次引用，並廣泛流傳，研究伏爾泰思想的學者一直對此存疑。那名女作家數十年後在一封信中承認，是她將這句話放在引號內，因而令讀者誤解是伏爾泰本人所說。



習非成是，以訛傳訛，被別有用心的人利用，散布邪說亂世。這世界沒有絕對言論自由，所有自由及權利都受到規限，最基本是不能違法，亦要尊重道德及倫理，社會才能運作。所謂「違法達義」根本不存在，年輕人清醒一點吧！