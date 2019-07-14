特首林鄭月娥及其領導的特區政府，必須就修訂《逃犯條例》引發的社會動盪負上政治責任，這已是不分政治取向的民眾共識。「修例三人組」除開特首林鄭或許要等北京主子發落不說，律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超二人，政治誠信蕩然無存，已經成為政府的負資產，為甚麼仍然可以繼續留任？至於政府及行政會議必須改組，也是最起碼的要求。



林鄭一個月來幾次的記者會都是灰頭土臉，「道歉」、「修例工作完全停止」、「特首辭職不是簡單的事」、「繼續為香港人服務」，三復斯言，了無新意，不見有任何悔禍之心，更沒有宣示具體的挽回民心舉措。為了避開群眾衝擊，出席公開活動鬼鬼祟祟，政治威信端的是「壽終正寢」。建制派擔心年底的區議會選舉和明年的立法會選舉會受「林鄭政府」的牽累，也是其情可憫。



相比之下，泛民主派則是「檢到槍」，子彈多到用不完，更可站在「道德高地」上消費年輕人的勇武抗爭，撈取政治利益。曾幾何時，有「和平理性非暴力」政治潔癖的泛民主派，排斥本土派，並且與勇武抗爭的年輕人割席，如今見形勢有利，則說要與衝擊立法會的年輕人「並肩而行」。前倨後恭，都是為了選舉。君不見在獄中的戴耀廷興致勃勃，遙控為泛民區議會選舉度身訂造的「風雲計劃」嗎？



中聯辦主任王志民日前開腔撐林鄭，他在出席活動時表示，「中央堅定支持行政長官林鄭月娥及特區政府繼續依法有效施政，支持警方依法履行職責，維護社會秩序和保護市民安全，堅定支持廣大市民維護法治的共同訴求。」王志民代表北京宣示「堅定支持」林鄭及其領導的特區政府繼續依法有效施政，是為了頂住拉林鄭下台的壓力，抑或是這時候絕不能讓林鄭下台，因為會助長反對派的氣燄？王志民又說，林鄭以志不求易、事不避難的精神，團結帶領管治團隊依法施政，着手從青年工作、土地房屋不同方面，解決經濟民生的深層次矛盾和問題，可以預期隨着這些政策在往後數年的時間落實，市民將會有更多的「獲得感、幸福感」。



王志民對林鄭的「期待」可以說十分離地。在「己亥事變」之前，林鄭政府的支持度和信任度已是歷屆政府最低者，那是因為施政無能，招致民怨。在其治下的民眾又怎麼會有「獲得感、幸福感」呢？今次修訂《逃犯條例》引發香港特別行政區成立以來最大規模的反政府運動，林鄭及其領導的特區政府要負上最大的責任，這已是常識。



特區政府和建制派正處於極惡劣形勢，中聯辦高調撐林鄭就可扭轉乾坤嗎？