香港已變成一個失心瘋的城市。



七一當日，暴徒暴力衝擊立法會，到處破壞，財物不是被偷就是被毀，復修開支起碼數以千萬元計，任何正常人都必定對暴行不齒。港大校長張翔事後發出聲明，對暴力事件深感痛心，並對破壞行動予以譴責。如此溫和理性、是非分明的聲明，竟然都惹起港大師生不滿，數百人在校內發起所謂的「光復港大」集會，批評張翔「冷血」，是「千古罪人」，要求他收回聲明和不准處分涉事師生。



嗚呼哀哉！港大作為本港最高學府，也是一所孕育無數名人的百年名校，竟然出了一批黑白顛倒、是非不分、混淆視聽的老師和學生，這不止是港大的悲哀，更是香港的悲哀。暴徒的所作所為完全違法，超出法治底線，所涉罪行包括刑毀、襲警、暴動等，這些師生竟不分青紅皂白，以「言論自由」為名逼迫校長收回聲明且不予追究，情況跟脅迫港府不准起訴違法示威者一樣橫蠻無理，視法治如無物，難道他們有言論自由，校長就沒有？當日的暴徒當中，港大師生很可能是主力，警方必須追查到底。



現今的香港，牛鬼蛇神當道，異端邪說充斥，港大正正扮演了不光彩的角色。君不見，「違法達義」歪理正是港大法律學者戴耀廷提出，他更將政治黑金捐予多個學系作為佔中經費，製造輿論主導民情，最終釋放出港獨這隻惡魔，將香港攪得周天寒徹。勿謂言之不預，目前局勢正朝着失控方向發展，不用多久，港大必會爆發圍堵衝擊，來自內地的張翔勢必首當其衝。



當年文革，學生鬥老師，子女鬥父母，農民鬥地主，鬥個不亦樂乎，現在的香港也好不了多少。一個曾經以理性、文明、法治自詡的國際都會，在別有用心的政客操弄下，愚昧的港人甘心跟隨起舞，終於將大好前途斷送。自作孽，不可活，大家一起為香港默哀吧！