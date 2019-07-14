今年五月十六日，當時反對修訂《逃犯條例》的呼聲尚未熾熱，號稱有百萬人參與的示威仍未出現，但本欄已提出警告，要提防壹傳媒老闆黎智英伺機而動，煽動群眾。肥佬黎借炒熱某些話題以謀取利益，是慣常伎倆，故筆者在此地發表了一篇文章，題為「隨緣消業 莫造新殃」。



文中說：「壹傳媒每一次在發展上作重大轉變，幾乎都會用下三濫手段去製造輿論、搶奪眼球……《蘋果日報》推出時，有一批報紙被人推入海，他們指是競爭對手所為，一時間使輿論嘩然，壹傳媒間接取得了宣傳效果，但後來被證實是誣告，整件事很可能是他們自編自導自演的。近期，『動新聞』由免費瀏覽改為要讀者先登記個人資料，初時反應一般，壹傳媒又出怪招，突然在網上發放出男女藝人在的士上偷情的片段，以期刺激讀者登記量……壹傳媒下一步就要發展網上收費版了，按以往的慣例，他們又會用一些不光彩的手法以求吸引目光。」



果不其然，踏入六月前後，壹傳媒便卯足勁向修訂《逃犯條例》潑髒水，又誇大警察平亂時所用的激烈手段，然後向公眾吹噓，說在香港關鍵時期不能沒有了壹傳媒，緊接着就將「動新聞」改為收費，正式為集團開拓了一條網上財路，總之香港愈亂，壹傳媒就愈得益。



目前是香港回歸後政局最動盪的時期，希望香港好的人在哭，希望香港亂的人在笑。黎智英剛到美國拜見了副總統彭斯及國務卿蓬佩奧，肥佬黎是搞亂香港的黑手之一，自然得到主人嘉許，他們三人現在可以笑作一團了。



如今香港的社會運動，表面上都沒有「大台」，是由民間一小夥、一小夥組織而成，他們當然不會完全聽命於黎智英。然而，肥佬黎透過他旗下的傳媒不斷鼓勵分化、煽動仇恨，對於搗亂香港，他還是居功不小！