一場反修例風暴，政府兵敗如山倒，林鄭講到明有關條例已經壽終正寢，然而反對派死都唔肯收貨，亂象蔓延至民間，反對派挑起政爭，連區議會也不放過，多區區議會因爆罵戰而被迫腰斬，區會淪為戰場，令地區民生事務寸步難行！



連串示威衝擊警總、立法會大樓後，示威者意猶未盡，又在各區設立所謂「連儂牆」，一方貼，一方撕，初則口角，繼而動武，九龍灣連儂牆就爆出毆打事件，有人在一分半鐘內至少出拳十三次，被毆者由始至終沒有還拖，事後據稱被毆者乃跆拳道黑帶高手，有網民為其「忍者精神」大加讚賞，亦有指其未能「以武制暴」！



油塘站亦因有人阻止年輕人設立連儂牆而爆發衝突，警方一度舉起紅旗。這些貼滿字條的連儂牆，有些更貼有警員私隱如地址、姓名，要言之，連儂牆區區開花，令原已撕裂的兩方更針鋒相對，大家惡形惡相激罵到面紅耳赤、粗口橫飛、叫囂不絕！一時意見不合，拳頭就如閃電揮擊過來，老朽但見一南亞裔青年就係咁拳擊另一青年頭部，使其倒地不起。而除了暴力衝突，更有涉嫌縱火！



香港呢個「宜居城市」，在反修例風暴下已急速變成暴戾城市、開片之都，這股歪風邪氣若不遏制，遲早搞出人命！反修例激發嘅躁動殺氣，睇怕由立夏嘈到立秋都收唔到科！日日示威，天天遊行，連儂牆撕撕貼貼，拳風如雨，單係應付呢啲爭拗，警察已疲於奔命，香港都真係瓜得！



社會冇一分鐘安寧，港人情緒想唔波動都難。港大醫學院有個調查指，在反修例風暴下，受訪者抑鬱症狀比率超過佔中時，疑似患者十人有一個，發言人形容社會已出現「精神健康疫症」，無藥可醫。在赫胥黎的小說《美麗新世界》裏，人們手中常備一款名為「蘇麻」的萬能靈藥，只要吞一點點就可驅散生活中的陰霾！可惜現實中吾人只能冀盼金猴奮起千鈞棒，驅散妖霧令港人重見青天！