七月七日晚，示威者由尖沙咀推進到旺角期間，一名正在拍攝示威者照片的女途人被誣指為便衣女警，被示威者群起「動私刑」，拉扯衣服，甚至被從後熊抱攬腰、拉扯頭髮，期間該女士不斷高呼「救命」和「搶嘢」，並表明身份非女警，最後要跑至警察面前，才能逃過一劫。



網上流傳多段影片，顯示該名女士被示威者群起包圍長達十幾分鐘，示威者更濫用「私刑」，將其按壓在地上，一名身形壯碩的男性示威者更從後環抱捉住該名女士，雙手觸碰到女士的胸部，更以自己下體緊貼着對方臀部，肆意非禮。期間有男示威者拉扯她的頭髮，緊捉其手腳，並且用暴力撐開她的雙腳，使其動彈不得，在混亂期間，該名女士的上衣更被扯至露出腰部。



筆者強烈譴責示威者向女性施暴的惡行，要求警方嚴正執法。女事主被示威人群集體欺凌、毆打及非禮，期間不斷呼叫「救命」，四周的人包括記者只顧拍攝，無人施以援手。民主派沙田區區議員許銳宇更被發現混在圍觀人群中扮記者「食花生」，縱容暴徒欺凌女子，助紂為虐，枉為區議員！



魯迅先生筆下將「看客」愚昧落後、麻木自私、軟弱的劣根性，盡展國人面前。想不到骨子裏冷漠、殘酷、混沌、麻木的「看客」，再次在今日香港出現。



筆者不禁質問：「有無諗過如果該女士是你的女兒或親友，欺凌者是你的子女或親友？」示威者倚仗人多勢眾，就可恃強凌弱？類似情況已不是初次發生，若容許示威者以私刑代替法治，又有誰能確保自己不會是下一個受害者？社會應該反思：香港點可以變成咁？



法律界人士表示，示威者濫用私刑，或已干犯刑事恐嚇、非法禁錮、普通襲擊、非禮等多項刑事罪行。



筆者強烈要求警方緝拿涉事兇徒，嚴正執法。