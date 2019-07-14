香港最近頻頻「榮登」國際媒體，日復日的街頭衝突是一大焦點，近日再發展至區區鬧不停的「光復潮」、「連儂系」，繼而衍生你貼我撕大混戰，傘族野貓式反建制、反政府已延伸至社區全武打，這一刻，忍無可忍終於成了整個香港最大的公約數。



六月九日反修訂《逃犯條例》首個大遊行以來，香港人在形形色色衝突、衝擊中渾噩一個多月，反政府的能量雖然消耗得七七八八，近日少了大規模示威遊行，取而代之的是游擊式的「光復潮」、「連儂系」，今天這區衝擊水貨客，明天那區包圍唱歌大媽，十八區更被大變身，隨處可見「連儂系」產物，社區公共地方如隧道、行人路、電箱、天橋底，全被傘族的小貼紙佔領。這兩個活動的影響與破壞性不小，更惡劣的是，把香港從分化變成碎化，兩陣直接硬碰硬。



且看傘族高叫「沒有暴動，只有暴政」時，反傘者高喊「只有暴徒，沒有暴政」；傘族斥反對他們行動的中年群為「廢老」，看不慣青年族激進任性行為的中年群反叫他們「廢青」。獅子山下，沒有同舟共濟，沒有彼此放下心中矛盾，香江人力結構中最具競爭力與活力的兩大群體，不但互相消耗、互相敵視，還互相攻擊，這樣下去，香港距離「廢港」還有多遠？



蕞爾小島忽然風起雲湧，一切絕非偶然！只看近日傳媒玩家在美國招搖四逛，白宮高層及美國議會中人排着隊等會面，從副總統彭斯、國務卿蓬佩奧到國家安全顧問博爾頓全部成了配角，一個香港商人竟與美國國家安全拉上關係，中間怎可能沒有鬼？白宮群官是吃閒飯的嗎，那麼有空圍着一個香港商人轉？此中有多少政治詭譎與外力轇轕，甚至賣港禍國的事？天知地知，有眼者均知。香港既是打擊中國的工具，也是自毀繼而弱華醜華的棋子。



說回「光復潮」與「連儂系」兩個活動在地區發酵，造成的影響不可謂不大，「光復潮」造成公園客、水貨客被圍攻、被欺凌；「連儂系」產物更直接點燃社區炸彈，幾天下來，貼者與撕貼者互相較勁，不是對罵，便是混戰，兩個陣營直接在社區全武打，會否造成真正的悲劇，不得不令人憂慮。



荒謬的是，最近竟然有這樣的「有識之論」：反修例民意的靜默表態，沒有暴力，不影響秩序，政府應該寬容，不應清理，以免激化輿情。持此論者，明顯無視社會上本來沉默一群的忍耐力，他們過去沒有走出來，是因為支持修例、支持懲惡補漏、支持穩定香港，最近撕貼者、反擊者愈來愈多，證明那些本來沉默的力量不願再忍了，如何讓社區回歸寧謐，是任由大字報式的謾罵語句任貼唔嬲嗎？還是任由執行公務的警員個人被任意凌辱張榜呢？



反建制人士號稱為公義而爭，對單一市民與執法團隊的集體欺凌，哪一點反映了公義？悲哀的是，香港社會上太多人集體失智，把違法違紀行為視作公義，邪惡卑鄙霸凌當成抗爭手段，蒙面鬼祟刑事侵襲他人是被打壓的自我保護……香港真的快變廢港。