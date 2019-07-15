功夫茶：癮君子冇錢開飯　隨時淪政治死士

滿清時代國人沉淪毒海，以致舉國幾無可籌之餉、無可用之兵，而香港被英國佬割佔後淪為向內地傾銷鴉片嘅橋頭堡，更加揭開近代中國喪權辱國嘅苦難歷史。所以幾時都話，掃毒唔搞一盤棋，「中國夢」無從談起。



阿爺掃毒有幾咁堅決，唔使功夫茶多講，淨係睇吓國家級領導人親自部署聯省行動，香港前一哥被提名聯合國反毒要職，就知咩料。再睇吓統計數字，舊年內地執法部門喺金三角邊境地區繳獲近三十噸毒品，其中冰毒同K仔更分別增加四點二倍同三十五倍。即使係首善之地嘅北京，當局亦破獲近千宗毒案，都咪話唔得人驚。至於香港咯喎，老細捽起上嚟，就算交功課都要做吓樣，呢排執法部門屢破毒品大畸士，市值郁吓幾千萬甚至上億，就係咁解。



即係咁，打擊毒禍市民就梗係笑呵呵，之但係道友冇啖好食，分分鐘會引發其他社會隱患，絕對唔講得笑。歌神話齋，「為兩餐乜都肯制，前世。」正常人冇錢開飯，揸支槍打劫銀行都夠膽死；家陣嚴打之下毒品供應同豬肉一樣量少價高，癮君子冇錢開飯，試問有咩做唔出吖！



嗱，唔係靠嚇㗎！香港七國咁亂，幾乎日日開大片咁滯，講句難聽啲，反對派同班搞事分子起勢挑釁警方，無非都係博擦槍走火出現「第一滴血」，進一步打擊港府管治，遂其奪權陰謀。問題係「政治死士」去邊度搵？旨意嗰班黑衣𡃁仔喎，一個二個蒙面戴口罩，至叻就係hit and run做縮頭烏龜，就算有人夠薑，「安家費」斷估亦唔會平，分分鐘要冚家攞美國綠卡至掂。



道友們就唔同講法嘞，雖然班友追龍追到手軟腳軟，但勝在膽正命平，正式「唔死都冇用」，除咗扮演「警暴」「犧牲品」，「死控」港府「暴政」亦開正佢哋嗰瓣，呢啲咪戲路縱橫囉！



搞成今日咁嘅田地，都係港府縱容惹的禍。你估以前香港地毒品問題唔嚴重咩？只不過多年來犯罪分子「朝裏有鬼好辦事」，地氈下嘅蛇蟲鼠蟻一直冇人理咋。最典型例子莫過於黑幫和勝和前坐館、泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻，條友喺警方同司法兩把保護傘力撐之下，春江水寒鴨先知，喺落鑊之前腳底抹油着草海外，至今毛都冇少一條。



始終都係呢句，掃毒只有一國，除惡沒有兩制。中央最近接連出手剷除各省市庇毒保護傘，甚至連掃黑辦主任、公安禁毒大隊長等一樣冇走雞，名副其實「全覆蓋、無死角」，港府繼續唔嗲唔吊「寬鬆軟」，唔係諗住要阿爺親自出手清場下話？



