世界視線：大搜捕引發爭議　美國佬偽善盡顯

美國移民及海關執法局昨日起大舉搜捕遭法庭頒布終極驅逐令的非法入境者，再次掀起共和、民主兩黨激烈對抗。今次搜捕行動的十個目標城市之一、紐約市市長白思豪直斥行動是「政治騷」，目的是說服國民非法移民是一個問題。



打擊非法移民是特朗普競選連任的主打議題，這點殆無疑問。人們可以看到，為興建美國、墨西哥邊境「萬里長城」，特氏無所不用其極，跟反對派及人權組織對簿公堂，甚至讓聯邦政府停擺均在所不惜。他最終透過宣布國家進入「緊急狀態」，直接「挪用」軍費修牆，除了繞過國會阻撓，更向選民發出清晰的政治訊息︰非法移民大軍入侵邊境猶如戰爭，只有他特朗普當總統，才有魄力和決心拆除此一「國安炸彈」。



平情而論，邊境圍牆能否有效遏止非法移民潮，的確存在極大爭議，就連部分共和黨支持者也質疑，與其花費天文數字資金興建圍牆，倒不如加強邊境管制部門的人手和裝備；美國毒品管制局亦曾指出，美、墨跨境販毒的最常見方式，是毒販經官方邊境管制站「闖關」，而不是從邊境其他地方偷運入境。



相比之下，搜捕非法移民不僅不是「政治騷」，更是治本之道。國土安全部數據顯示，每年經海空途徑合法入境美國後逾期居留者，人數遠多於從南部邊境非法入境被捕者。更何況特朗普今次行動堪稱「有理有節」，不僅強調搜捕對象限於法庭下驅逐令者，不存在「濫捕」問題，更一度宣布暫緩行動，以促使民主黨人商討如何堵塞移民政策漏洞，只是對方無動於衷而已。



最諷刺的是，正當民主黨各路總統參選人大肆抨擊特朗普「人道犯罪」之際，前副總統拜登卻成為眾矢之的。批評者指奧巴馬執政八年共遣返三百萬非法移民，拜登作為第二把手難辭其咎。問題是，對於當局「鴨子划水」式的執法行動，民眾從來不吭一聲，特朗普只不過事先張揚，且目標人數只有二千人，他們卻急得跳腳，遣返非法移民儼然成為「可做而不可說」的政治不正確，美國佬的偽善，於此表露無遺。



