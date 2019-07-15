正論：衝擊遍地開花　毒瘤乘虛而入

綿綿不絕，必有亂結；纖纖不伐，必成妖孽。眼下的香港，一片末世景象，三權淪陷，警權淪喪，法治崩潰，牛鬼蛇神傾巢而出，妖魔鬼怪橫行無忌，區區都有遊行，處處都有示威，日日都有衝擊，而且愈來愈暴力，愈來愈不可理喻。反對派為實現奪權圖謀，不搞死香港不罷休，警方窮於應付，港府無人問責，為另一股黑惡勢力乘虛而入大開方便之門，加速香港死亡。



經過「光復上水」一役，反對派的和平面具遭徹底撕破，暴徒呼嘯而過，店舖遭受破壞，人們雞飛狗走，警方更慘成眾矢之的。可以說，現在的遊行已沒有和平可言，暴力衝擊已成常態，昨日的沙田反修例遊行也不例外。但見示威者遊行之後，隨即有系統地集結，即場分發頭盔、雨傘、口罩、膠索帶、保鮮紙、鐵枝等物資，全部有組織有部署，有些人更就地拆毀鐵欄、地磚並堵塞道路，擺出跟警方拚個你死我活的架勢，那股狠勁，那種咬牙切齒，令人莫名其妙。事實一再證明，要求撤例是假，打殘警隊、打垮港府、打擊中央才是真。



當然，反對派既以奪權為目的，社會愈亂愈好，政府愈退縮愈好，仇警情緒愈高漲愈好，惟有這樣，他們才能肆無忌憚，為所欲為。君不見，每次暴亂都有反對派政客的身影，他們表面上夾在警民中間作出勸喻，實際上不斷煽風點火，挑動仇警情緒，加上壹傳媒火上加油，年輕人往往視警察為寇讎，令衝擊的暴力程度倍增，暴亂更加失控，亂象一發不可收拾。



可以看見，這一個多月來，暴力衝擊一浪接一浪，反對派得勢便猖狂，將行動由中環金鐘一帶輻射到九龍新界，聲稱要「遍地開花」、「區區有遊行」，單是這一個星期已有兩場光復及示威，完全不給無辜市民以喘息空間，將香港攪得周天寒徹。毫不誇張地說，香港已陷於死亡邊緣，危如累卵，要是其他黑惡勢力也來攙一腳，隨時成為壓垮駱駝的最後一根稻草，香港休矣！



這樣說絕非無的放矢。沉寂一時的南亞人蛇偷渡活動最近死灰復燃，上月警方在流浮山爛角咀對開截獲一艘木船，拘捕兩名內地蛇頭及八名巴籍南亞兵，更在船上起出槍枝，來港顯然是為了吃大茶飯，背後涉及本地黑幫一條龍操縱，令人震驚。數日前，又有八名南亞人蛇在西貢布袋澳碼頭搶灘登岸，警方到場後截獲其中三人，又涉及本地黑幫從中安排，證明「趁佢病、攞佢命」不獨是壹傳媒黎智英的「名言」，更是今日黑幫和南亞兵團肆虐的寫照。



沒有最瘋狂，只有更瘋狂。要數最冷血、最令人髮指的，可說是昨日凌晨在九龍城發生的一宗搶劫案。兩名南亞匪對路過的孕婦痛下毒手，先用布袋笠頭，繼而將她推倒在地，最後搶走其手袋和財物，險釀一屍兩命。連「大肚婆」都不放過，南亞兵團之無人性，已非筆墨所能形容，他們之所以猖獗若此，難道不是覷準警力薄弱、警權淪喪而趁亂出手嗎？



一場又一場的暴力衝擊，令警隊元氣大傷，何況暴亂已持續一個多月，沒完沒了，警方每次布防例必消耗數千警力，速龍小隊、防暴警察受命上陣已是「最低消費」，說是精銳盡出也不誇張，結果令警隊疲於奔命。更要命的是，反對派政客及其喉舌刻意顛倒是非，混淆視聽，警方動輒被扣上「濫用暴力」、「血腥鎮壓」的帽子，警方執法固然是錯，不執法也是錯，動彈不得；加上兩次圍堵警總事件，連警總招牌都被示威者拆到甩皮甩骨，警權威信掃地，士氣之低落可想而知。此消彼長之下，別說反對派氣燄囂張，黑惡勢力、治安毒瘤同樣不放警方在眼內，香港距離無法無天的罪惡城，只有一步之遙。



值此生死存亡之際，港府及建制內部更應團結一致，奮起抗敵，很可惜，建制派政客為了選票考量，不是縮得就縮，就是狗咬狗骨，有些人的口脗甚至比反對派更反對派，令人嘆為觀止。而政府內部同樣離心離德，行會成員各行其是不用說，身為修例最大推手、要為修例失敗負上最大責任的律政司司長鄭若驊，不但沒有反躬自省，問責下台，反而透過網誌為自己失職瀆職開脫，聲稱「很多時立法建議都是由決策局提出」，暗示律政司只是協助而非主導，修例失敗不應歸咎於她，而是保安局局長李家超的錯，寡廉鮮恥，醜態百出，令人不齒。



嗚呼哀哉！今日的香港，既面對反對派和外部勢力步步進逼，暴力衝擊遍地開花，黑惡勢力和治安毒瘤又乘勢發難，整個社會一片混亂，然而港府高官不是龜縮就是卸責，建制派紛紛劃清界線，只剩下警隊苦苦支撐。中央除了表示支持林鄭政府依法施政，再無任何表態。問題是，港府已經「報廢」，高官更無一個是男兒，警方獨力難支。香港陷入死胡同，不知何去何從，中央何時出手收拾殘局，香港何時重出生天，是所有愛國愛港人士的大哉問！



