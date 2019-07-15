神州觀察：優待外國留學生　不要尊嚴要虛名

人若是跪久了，脊樑骨也會變彎，站起身並不容易。中華民族歷經百年屈辱，懼洋跪洋心態根深柢固，即使七十年前就已宣告站了起來，一些人思想上的「軟骨病」卻仍揮之不去；哪怕中國已經躋身世界第二大經濟體，有人一旦見到洋人，膝關節仍會不由自主的鬆軟，可見骨子裏的自卑不除，甚麼自信都是空談。



山東大學近日爆出「學伴」醜聞，指每位在讀外籍男留學生可獲配三名中國女學生作伴讀，學校並把「結交外國異性友人」列為選項，遭質疑有崇洋媚外之嫌，更有網民怒斥校方此舉如同居中「扯皮條」，有辱教育事業。迫於壓力，該校雖作出道歉反省，惟從一份網傳聲明可見，對方卻推說此乃陳年舊帳，又指全國不少大學都在這麼做，對於唯獨自家遭曝光深感委曲，並直指炒作者別有用心，提醒各方小心留意。



如此一來，山東大學倒成了受害者，更有輿論反認為有人思想太齷齪，是在物化女性，對中外學生都不夠尊重。誠然，國際上不乏類似的學伴計劃，一些大學亦開展得較成功，但多是建立在公平合理的原則上，且是真心為促進不同文化交流所設。



而像中國的引入留學生制度，長久以來一直備受質疑，當中最為人詬病的就是過度優待留學生問題，正如同屬山東大學的青島校區，日前再被揭曾招募二十五名中國學生輪流陪護一名因車禍住院的非洲留學生，呵護備至的程度實在有點過火。



可以見到，自當局喊出大學國際化口號之後，相關政策便逐漸走樣變形，不少大學只重其表不顧內裏，紛紛在留學生數量及入學比率上下工夫，並以各種資金補助、減免優惠作招徠，甚至能令他們從中賺上一筆，衣錦還鄉，叫人羨慕不已。



反觀國內，多少莘莘學子經年累月寒窗苦讀，到頭來卻不如洋學生可輕鬆進入中國名牌大學，進去了也享受不到有關優惠；寧贈友邦，不予家奴，這種厚此薄彼的做法何時才能杜絕？



更嚴重的是，不少留學生不僅本身質素差劣，一些人來到中國後根本無心向學，終日沉迷吃喝玩樂，又是溝女又是騙財騙色，乃至黃賭毒樣樣都沾。這樣的留學生非但不能拉高中國大學的國際知名度，反而會拖累自身質素，令真正想來中國求學的人望而卻步，從而阻礙了與國際文化的交流進程，偏偏卻有人爭着請他們來，說到底，就是跪得太久，至今仍覺處處低人一等。



而這種軟骨病更充斥於社會各個層面，像福建留學生推撞交警事件，南京地鐵對中外乘客違規飲食的選擇性執法，都是崇洋媚外、奴顏婢膝的本能反應，中國人至今仍未真正站起來。



