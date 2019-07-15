特首、保安局局長、警務處處長，你們在哪裏？是提早放暑假，抑或是被示威和暴動嚇怕了，不知所措？中央政府提出，支持特首的依法有效管治，現時暴民處處，也處處違法，沒有法治，這是有效管治嗎？這是依法嗎？



據說林鄭月娥表示不會出賣前線警察，如今前線警察的個人資料被公開，遭暴民威脅他們及其家人的安全。在示威中暴民都是以動武為旨，前線警察被辱罵、被攻擊，政府卻還是把警察約束，不敢拘捕暴民，這不是出賣前線警察嗎？更可惡的是，這同時亦出賣了香港社會大眾的利益！只因為特首、保安局局長和警務處處長被社會中極少數的暴民的攻擊行為嚇怕了，不敢依法有效管治香港。



假若政府是抄襲佔中時冷處理的策略，將會是另一場大錯。佔中時示威者的目標有限，不過是美國策動的顏色革命初試政府反應，沒有今次暴動那樣有組織性和暴力。今次應該是顏色革命的全面展開，內外勾結、全力動員。



反對派學者都在報章上說今次事件不同於佔中，特區政府為甚麼不能清楚認識這次事件與佔中的不同呢？或許美國政府的直接介入在習近平壓力下有所收斂，但美國也不是鐵板一塊，黎智英赴美是與美國政府裏最好戰的人會面，甚或直接要求在港作戰。他帶領的反對派因而會加強推動暴動，一是爭取美國的全力支持；二是造成既成事實，打垮了特區政府，好讓美國再公開介入。



今次事件不同於佔中，奪權目標更進一步，也因示威人數出乎預料的多，他們的政治目標便可提高。於是遍地開花，不會像上次那樣無疾而終，而是集中力量，在香港各區製造衝突，延續暴動的聲勢，也公開地羞辱特區政府，打擊特區政府的威信與香港的法治，企圖將星星之火變成燎原之勢。



在這樣的形勢下，以及他們積極誘騙參與者以死來作烈士增強悲情力量，欺騙無知的群眾。特區政府不可能再等下去，難道要等到再一次的大規模暴動？或許再一次大暴動可以使群眾看清他們的目標和目的，但誰可保證群眾不會繼續盲目下去，被他們的口號與輿論所欺騙？



破壞容易，建設困難，香港現時受破壞的是法治法制，有法不依，香港便變成不法之都，牛鬼蛇神都會乘機出動。而更嚴重的是禍延下一代，把青少年的思想道德、是非觀念全都扭曲破壞。若政府仍繼續約束前線警察，讓他們捱打捱罵，倒不如前線警察撤退，讓特首、保安局局長和警務處處長自己去面對暴民，看結果會如何！