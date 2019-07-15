一九九七年香港回歸冒出了有人充當漢奸，是在一九九九年美國導彈轟炸中國駐南斯拉夫大使館，造成使館被毀，多名工作人員死傷。根據國際法，美國此舉已構成對中國主權和領土的侵犯，足以導致兩國開戰，而美方必須負起戰爭罪責。凡有中國心的國人、港人都應嚴厲譴責美國的暴行，譴責侵害我國和人民的暴行。



然而，時任香港立法會議員、反對派頭頭的李柱銘卻在立法會公然為美辯護，開脫罪行。李柱銘的無恥言行，以香港公職人員的身份傷害中國人民包括香港同胞的感情，《東方日報》率先痛斥其為「漢奸」。一般而言，漢奸是不會承認自己是漢奸的，最初李柱銘也不例外，他老羞成怒，打電話給香江府衙刑事檢控專員江樂士，要對《東方》展開「刑事調查」。然李柱銘反噬不成，就一跳成為「非一般」漢奸，乾脆到處叫嚷我就是要當漢奸，日日當漢奸。



李柱銘之所以能夠如此無恥加囂張，是因為他在英夷殖民統治了逾一百五十年的香港土地上，儘管香港已經回歸，成為中國的特別行政區，然有一國兩制的「寬鬆環境」，有洋奴餘孽的各方保護相助，他當漢奸實乃如魚得水，以恥為榮，且反對派中又有不少「同道中人」。



果然，二十多年過去，李漢奸的漢奸日子過得很精彩、很充實，他東奔西走，在老美和西方陣營廣結漢奸之緣，同時在香港帶起一個漢奸團夥，在今次反修例風暴中和老美、西方相勾結，大顯身手。當然，歲月不饒人，實力不讓人，二十多年過去，壹淫媒的反共商人黎智英後來居上，成為香港漢奸團夥的總頭目，山姆大叔已特別肯定了他的「江湖地位」，肯定了他幹的漢奸之事遠比李漢奸多，作用更大，因此要由副總統、國務卿「熱情招呼」、「給予指導」。



這樣的規格待遇僅次於當年「滿洲國」的溥儀、「南京政府」的汪精衞「訪問」日本，而漢奸黎聲稱「香港在敵營為美國而戰」、「理應得到美國的支持」，此直追溥儀、汪精衞為日本而戰，得到日寇支持也。